Carta abierta al primer ministro Benjamín Netanyahu, a la sociedad israelí y a la comunidad hispanoparlante de Israel

Mi nombre es Javo Rocha, soy actor, Profesor y Director de Teatro, argentino, en mi Teudat Zehut mi nombre es Javier Leonardo Mondschein. Hice Aliá el 18 de marzo de 2021 y vivo en Tel Aviv. Y un año y 10 meses después tengo que sentarme a escribir que Israel lamentablemente no está preparado para recibir artistas. Israel no sabe cómo recibir artistas. Israel no está preparado para recibir un talento como el mío, no puede ser que a casi dos años de ser ya ciudadano israelí tenga que lavar platos y hacer pulish en hoteles 6 días a la semana y un solo día dar una clase de teatro en Tel Aviv los lunes. No quiero perder mi vida lavando platos, no vine para eso.

Cuando llegué a Israel con una hermosa Carta de Recomendación de APTRA (la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonia de Argentina), ya que yo era el Profesor y Director de la Escuela de Teatro de APTRA) Misrad Haklitá me declaró Olé Mitztaien (Artista Inmigrante Destacado)… Y ésa Declaración solo sirvió para recibir 2000 shekels con los que me compré mi notebook y nada más, ni siquiera Misrad Haklitá difunde la declaración en su propia web. Al principio creí que Israel valora al artista desde que llega y por eso esa declaración simbólica, que de nada sirve. Le pedí a la Agencia Judia en Israel que me ayude presentándome gente de Teatro israelí, consiguiéndome un traductor para poder dar clases de actuación traducidas del español al hebreo ya que mi hebreo es muy básico y la Agencia Judia me contestó que No me podían ayudar en nada. A mi llegada me hicieron muchas notas en medios hispanoparlantes de Israel, en los diarios más importantes de Argentina, y hasta una nota en hebreo en “Israel Hayom”, y dos notas en inglés en “The Jerusalem Post” y “The Times of Israel” y un actor israelí llamado Doron Zafrir, una excelente persona y un caballero, hoy lo considero un amigo, leyó la nota en Israel Hayom y se comunicó conmigo en facebook para ayudarme y presentarme gente destacada del Teatro en Israel, así fue que me me presentó a Nir Erez (Director del Nissan Nativ), Yoram Levinstein, Shir Goldberg, Abi Benalal (Presidente de Shaham, la Asociación Israelí de Actores), entre otros, con todos me reuní, a todos les ofreci una clase abierta con un traductor y la posibilidad de dictar un curso con un traductor, todos manifestaron su deseo de ayudarme y presentarme para una buena absorción en Israel, pero fue un amague porque todos, absolutamente todos me guardaron en un cajón. Me comuniqué con las agencias de actores para poder tener un manager como actor y todas me contestaron que sin hebreo no toman actores. Yo les dije que puedo actuar en hebreo estudiando la fonética, que en un país tan cosmopolita hay personajes que hablan hebreo sin el acento israelí, pero me ignoraron. Yo fui al Ulpan Gordon pero avanzó muy rápido y me frustré y abandoné. Ahora estoy con un profesor de hebreo privado que viene una vez por semana a mi departamento en calle Allenby, pero es muy poco, necesito 3 clases de hebreo por semana, pero no me alcanza el dinero.

Abrí cursos de teatro en español para hispanoparlantes en muchas ciudades de Israel, ninguna Institución a pesar de las notas y entrevistas me invitó por sí misma, tuve que golpear y golpear puertas para poder abrir mis cursos de teatro en español, están las Instituciones de ciudades que directamente me cajonearon como Jerusalem, Kfar Saba y otras, pero eso es otro tema, y donde pude dar clases me topé con la dura realidad de los latinos en Israel, entran en un sistema capitalista donde trabajan muchas horas todos los días y cuando no trabajan hacen vida de familia y los que se anotan en Cursos de Teatro la mayoría no quiere aprender y progresar y generar proyectos, solo quieren un pasatiempo que los distraiga de todo el estrés de su rutina de trabajo y de su vida chic chac, sin expectativas, solo quieren divertirse o hacer un taller de la risa, no buscan un Maestro de Actuación, buscan un madrij que les de peulot teatrales y sin comprometerse con nada, no quieren compromisos, no persiguen sueños de lograr objetivos, aunque tomen los latinos el teatro como hobby no quieren “compromiso”, y el compromiso es la palabra más importante en la ontología del lenguaje. Tuve que modificar mucho mis clases, para que los latinos con su mentalidad estén a gusto, pero prefieren los cursos que sean gratuitos, y si es gratuito no lo valoran y faltan o prefieren pagar clases de teatro con otros profesores si cobran menos. A nadie le importa aquí en Israel, mi trayectoria, si los quiero ayudar con una devolución para que progresen y actúen mejor se ofenden, y puedo percibir muchas frustraciones, si entran a mis clases lo hacen para probar y se autoboicotean y dejan las clases, en fin Israel es Primer Mundo en muchas cosas pero es Quinto Mundo en Teatro Latino, en cuanto a lo que buscan la mayoria de los latinos que van a hacer clases de teatro. En los últimos meses abrí y cerré cursos de teatro en español por falta de alumnos en las ciudades de Ashdod (Olei), Raanana (Olei), Beer Sheva (Municipalidad), Karmiel (Olei) Petaj Tikva (Olei), Haifa (Olei) e intenté abrir cursos en ciudades como Ramla, Rejovot, Nahariya (pero no hay interés por los latinos de esas ciudades, a nadie le importa quién soy, mi trayectoria o lo que podrían aprender conmigo. y algunos presidentes de Instituciones que estuvieron presentes en mis clases abiertas me dicen a solas “Javo estás para algo más importante que para venir a ésta ciudad, vos sos de Primer Nivel”.

Armé un Proyecto de Microteatro Latino y me recibieron todas las Embajadas Latinoamericanas en Israel que componen la Grulac (Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Panamá, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Perú y Guatemala, menos la Embajada de México que no le interesó recibirme), pueden ver las fotos en mi instagram @estudiojavorocha en 14 Embajadas Latinas, para ese proyecto cada Embajada tenía que solicitar a sus cancillerías textos de microteatro de sus países, y yo repartirlos entre mis alumnos de todas las ciudades para entrenarlos con esos textos, para después hacer un Festival de Microteatro Hispano y una Premiación donde los Embajadores entreguen los Premios a mis alumnos y a los autores que enviaron los textos desde sus países. Pero para iniciar la fase 1 de ese proyecto necesitaba más alumnos, le pedí a la Grulac que emita un Comunicado de Prensa conjunto de las Embajadas invitando a los latinos en Israel a sumarse a las clases en las ciudades, pero no hubo consenso. Y por falta de alumnos tuve que cerrar cursos en varias ciudades, por ende, el proyecto de Microteatro quedó caduco o postergado porque sin alumnos de teatro no puedo organizarlo, faltan los actores. Hoy a casi dos años estoy altamente estresado, decepcionado por como Israel me está dando la espalda, y cómo los latinos hacen sus vidas y no les importa nada. Que lindo sería que mi sueño sea el sueño de todos los latinos en Israel y se enorgullezcan.

Pero hoy a casi dos años de mi Aliá tengo que lavar platos 6 días a la semana. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más tengo que pagar derecho de piso? No voy a perder mi vida aquí en Israel lavando platos. Ni voy a cambiar de profesión. Me doy mis últimos meses en Israel y si ésto no cambia… pues yo perderé Israel e Israel me va a perder a mí. Y sé que muchos olim atraviesan éstas situaciones, sé que hay Doctores e Ingenieros limpiando pisos cuando llegan también, pero yo ya me lo banqué dos años y estoy por llegar al límite y no quiero colgar los guantes. Por eso tengo que decir… Israel no está preparado para recibir un talento como el mío y por favor hagan llegar ésta Carta a empresarios, politicos, al Keren Hayesod, para que se invente y se abra ese lugar.

Por último, quiero agradecer a la persona que me está sosteniendo y asesorando en éste momento que es Federico Pipman a través de sus clases de marketing y Asesoría para Olim y quiero presentar un proyecto en Israel, la última llave es la que abre la puerta de la felicidad. Y en ésta quiero tener el apoyo que nunca me dio la Agencia Judia, o el gobierno, o alguna Institución con donantes, quiero presentar en Israel un Proyecto para Dirigir un Elenco Estable Internacional de Teatro en Español, donde pueda dirigir obras de teatro israelíes pero en español y llevarlas a los países hispanoparlantes, y me encantaría que la temática de esas obras sean en contra del antisemitismo, quiero así ser un Embajador de la Paz y la Cultura llevando un mensaje contra el antisemitismo al mundo, y quiero tener un sueldo fijo como Profesional que soy al dirigir éste importante proyecto.

Yo no quiero tener que ser el que les dice a los artistas hispanos del mundo no vengan a Israel. YO QUIERO SER EL QUE LES DIGA A LOS ARTISTAS DEL MUNDO VENGAN A ISRAEL QUE LOS ESTOY ESPERANDO.

JAVO ROCHA (Nombre Artístico)

Javier Mondschein (Nombre Real)

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai