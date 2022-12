Netanyahu dijo que cedería un control significativo sobre la construcción de asentamientos a Smotrich

El informe dice que las partes acordaron que la aprobación del primer ministro solo será necesaria en una etapa inicial del proceso de planificación y no en cada paso del camino, como es el caso actualmente.

Según los informes, el primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, acordó ceder un control significativo sobre el proceso de aprobación para la construcción de asentamientos en Cisjordania al partido Sionismo Religioso del líder de extrema derecha Bezalel Smotrich.

Como parte del acuerdo de coalición alcanzado entre el partido Likud de Netanyahu y el sionismo religioso, solo se requerirá la aprobación del primer ministro en una etapa inicial del proceso de planificación cuando el gobierno decida el alcance y la ubicación de los proyectos que se incluirán en la agenda de la Civil. Subcomité de Planificación Superior de la Administración: el organismo del Ministerio de Defensa que autoriza la construcción de asentamientos, informó el viernes la emisora ​​​​pública de Kan.

Actualmente, se necesita la aprobación del primer ministro en cada etapa del proceso, que requiere cuatro o más autorizaciones de la Administración Civil antes de que se pueda comenzar. La necesidad del visto bueno del primer ministro ha permitido a los gobiernos anteriores congelar o archivar proyectos de asentamientos que eran particularmente controvertidos o exponían a Israel a una reacción internacional significativa.

Con la aprobación de Netanyahu ahora solo requerida en la primera etapa de planificación, así como la última etapa para ciertos proyectos en asentamientos más grandes de Judea y Samaria, el control de facto sobre el proceso pasará a Smotrich, según el informe.

Bajo el acuerdo de coalición con el sionismo religioso, Netanyahu acordó entregar el control de la Administración Civil y otro organismo del Ministerio de Defensa a un miembro del partido de Smotrich. Se informa ampliamente que Smotrich, quien inicialmente está programado para convertirse en ministro de Finanzas, se quedará con el puesto.

Smotrich, residente del asentamiento de Kedumim, ha abogado durante mucho tiempo por la expansión masiva de los asentamientos y por la anexión de gran parte de Cisjordania sin otorgar los mismos derechos a los palestinos en esas áreas. También ha pedido el desmantelamiento de la Administración Civil, argumentando que los colonos en Cisjordania deberían ser gobernados por organismos civiles, al igual que los civiles en Israel propiamente dicho. Los grupos de derechos han advertido que tal resultado conduciría a una ” anexión de facto “.

La emisora ​​pública también dijo que el nuevo proceso de planificación de asentamientos solo se menciona vagamente en el acuerdo de coalición entre el Likud y el sionismo religioso, pero Smotrich tiene la intención de codificarlo en una orden ejecutiva adoptada por el gabinete.

El jueves, las noticias del Canal 12 informaron que Netanyahu también acordó avanzar en la anexión de tierras de Cisjordania en su acuerdo de coalición con el sionismo religioso. Sin embargo, el compromiso está vagamente redactado, lo que permite a Netanyahu no avanzar en la anexión si así lo desea.

No estaba claro en el texto si el acuerdo se refería a toda Cisjordania o solo a partes de ella. Mientras se desempeñaba como primer ministro en 2020, Netanyahu presionó para anexar alrededor del 30 por ciento de Cisjordania, pero luego archivó el plan bajo la presión de la administración del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y luego de aceptar normalizar las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos.

The Times of Israel reveló en ese momento que la administración Trump se comprometió con los Emiratos Árabes Unidos a no respaldar un movimiento de anexión israelí hasta al menos 2024.

El mes pasado, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, advirtió que la administración de Biden rechazaría cualquier intento de anexión, pero dijo que no esperaba que Israel lo llevara a cabo.

Fuente: The Times of Israel

