Netanyahu plantea la paz con los saudíes como clave para resolver el conflicto con los palestinos

15 de Diciembre 2022

El presunto primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que Estados Unidos necesita reafirmar las alianzas con sus socios tradicionales en el Medio Oriente, particularmente Arabia Saudita, y agregó que un acuerdo de normalización entre Jerusalén y Riad podría servir como un “salto cuántico” para los moribundos. conversaciones de paz con los palestinos.

En una entrevista con la emisora ​​saudita Al Arabiya, Netanyahu dijo que planea decirle al presidente estadounidense Joe Biden que “es necesario que Estados Unidos reafirme su compromiso con sus aliados tradicionales en el Medio Oriente”.

Netanyahu destacó la alianza “inquebrantable” de Israel con Estados Unidos, pero dijo que “la alianza tradicional con Arabia Saudita y otros países debe reafirmarse”.

“No debería haber cambios periódicos o incluso cambios bruscos en esta relación”, dijo, llamando a estas alianzas el “ancla de la estabilidad en la región”.

Los lazos de Estados Unidos con Arabia Saudita han sido tensos bajo la administración de Biden, que ha tratado de llamar la atención del reino sobre cuestiones de derechos humanos. Riyadh, a cambio, rechazó los llamamientos de Estados Unidos para aumentar la producción de energía para reducir los precios mundiales.

Si bien Israel y Arabia Saudita no tienen relaciones formales, ambos están estrechamente alineados contra el enemigo común Irán.

Netanyahu expresó la esperanza de que se avance en la normalización entre Israel y Arabia Saudita, lo que ha condicionado el establecimiento de lazos diplomáticos entre los países a la creación de un estado palestino. En cambio, el líder del partido Likud sugirió que la normalización israelí-saudí podría allanar el camino para un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos.

“Creo que podemos tener una nueva iniciativa de paz que formará un salto cuántico para lograr tanto el conflicto árabe-israelí como, en última instancia, el conflicto palestino-israelí”, dijo. “Y, por supuesto, me refiero a lo que podría ser una paz histórica verdaderamente notable con Arabia Saudita”.

El líder israelí desde hace mucho tiempo, que estuvo en el poder en 1996-1999 y en 2009-2021 y está listo para recuperar el cargo en las próximas semanas, enfatizó su compromiso de “profundizar y fortalecer los notables Acuerdos de Abraham”, refiriéndose a los acuerdos respaldados por Estados Unidos. acuerdos de normalización entre Israel y varias naciones árabes que se firmaron durante su último período como primer ministro.

“Pero creo que la paz con Arabia Saudita tendrá dos propósitos. Será un salto cuántico para una paz general entre Israel y el mundo árabe. Cambiará nuestra región de formas inimaginables. Y creo que facilitará, en última instancia, una paz palestino-israelí”, dijo.

En cuanto a Irán, Netanyahu reiteró su oposición al acuerdo de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del alivio de las sanciones, que argumentó que no evitaría que la República Islámica eventualmente adquiriera una bomba atómica.

“Eso es una locura. Eso es una locura”, dijo sobre los términos del acuerdo.

Agregó que creía que había “un cambio en Washington” sobre un posible regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear, del que el entonces presidente Donald Trump se retiró en 2018 con el apoyo de Netanyahu. Desde que asumió el cargo, Biden ha tratado de revivir el acuerdo, pero altos funcionarios de la administración dijeron recientemente que actualmente no están enfocados en el acuerdo en medio de la represión mortal de Irán contra las protestas contra el régimen y el suministro de drones a Rusia para usar en su invasión de Ucrania.

“Y creo que dado lo que sucedió en Irán, dado el coraje extraordinario de los hombres iraníes y estas mujeres iraníes extraordinarias, creo que ha habido un cambio y mucha gente ahora en todos los ámbitos en muchos países dice: ‘Realmente no puedes ir volvamos al JCPOA y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que Irán tenga un arsenal nuclear’”, dijo Netanyahu.

Prometió que “haremos lo que sea necesario para evitar que Irán tenga un arsenal nuclear”, incluso sin el consentimiento de Estados Unidos.

