AMIA presupuesto 2023 – Algunas llamativas sorpresas

La Parashá de esta semana, Parashat Vayeshev nos relata la conspiración de los hijos de Yaacov que por envidia deciden matar a su hermano Yosef. Lo arrojan a un pozo profundo y solitario del cual es rescatado por unos mercaderes siendo luego vendido, llevado a la cárcel por difamación, hasta llegar finalmente a ser el segundo hombre en importancia en Egipto.

Nuestros Maestros nos enseñan a descubrir en este relato que hay bendición incluso en la maldición. Del pozo a la cúspide. Yosef, el soñador, e intérprete de sueños culminará siendo el benefactor de sus hermanos y padre que han caído en la hambruna de Canaán.

Participar en una Asamblea de Representantes de la AMIA (RAT), escuchar de la gestión de la institución, la asignación de presupuestos por áreas institucionales, los balances, la obra millonaria en dólares que se está llevando a cabo en la remodelación del velatorio de la calle Loyola, la cantidad de inmuebles que recibió como legado (donación) la Mutual en el último año, los valores “llamativos” por los que se venden unos, y alquilan otros, resulta información interesante y necesaria.

Para el 2023 se estima un presupuesto de Ingresos por 3.137.216.601 (tres mil ciento treinta y siete millones, doscientos dieciséis mil seiscientos un peso). A dólar Blue (negro), unos U$10.000.000 millones de dólares. el 75% de los ingresos serán por lo que se denomina “servicios comunitarios” (cementerios). No es poca plata justamente.

Escuchar y ver que son los mismos dirigentes y profesionales los que vienen manejando la AMIA hace más de una década, más allá de algunas caras nuevas y bien intencionadas como son la del presidente Leonardo Lintetzky y el tesorero Ariel Halperín, nos hablan de una continuidad con lo actuado. En la Asamblea tienen asiento y representación expresidentes y las mismas caras desde el dominio del BUR (bloque Unido Religioso y sus aliados).

Se adjunta como documento el Presupuesto : PRESUPUESTO 2023 COMISION DIRECTIVA



Hace 5 años, un 20 de diciembre, dos días después de un enorme festejo artístico en una plaza pública en la ciudad de Buenos Aires por los 25 años de Radio Jai, la AMIA, de manera artera intentaba acallar a la Radio Judía con un desalojo inmoral y traicionero de las instalaciones que nuestra emisora, con mucho esfuerzo había construido 20 años antes en el tercer piso del edificio de los Comedores Populares Israelitas Argentinos, donde se había instalado para colaborar con esa obra benéfica.

Durante 3 años, desde el momento del cierre de los Comedores populares que estatutariamente indicaban que de ser disuelta la institución, sus bienes serían legados en un 50% a la AMIA y un 50% al desaparecido hogar de Burzaco (cuya continuidad es el hogar Ledor Vador y que no recibió la parte correspondiente).

Mientras la fundación Tzedaká, abandonaba el segundo piso, y la cooperativa Palermo de construcción hacía lo propio, de la planta del primer piso, la Mutual, luego de engañar a Radio Jai en distintas supuestas negociaciones con el director de la emisora Miguel Steuermann, su staff y los Dres. Monner Sans, Richarte, Catarino y Sykuler iniciaron y luego ejecutaron un desalojo que a todas luces emprendieron en un primer momento como una forma de amenaza extorsiva para sacar ventajas en la “negociación”.

El objetivo planteado por AMIA era hacerse de un bien inmueble muy importante y con el producto de su venta incorporar varios millones de dólares. Han pasado 5 años y el enorme inmueble de tres plantas de 150 metros cada una, una casa de caseros y un sector de por lo menos 2500 metros, donde operaba el comedor y la cocina, no sólo no ha sido vendido, sino que se lo alquila a una estampería por $200.000 pesos mensuales (unos U$700 dólares). Es decir, el presupuesto de la Mutual de unos 14.000.000 millones de dólares en el 2022 recibió 8500 dólares provenientes del alquiler del edificio de Valentín Gómez 2950.

En el desalojo de Radio Jai la AMIA invirtió en la contratación de 14 camiones, peones, depósito judicial, los honorarios de su letrado, las costas, etc. (que pretendía se hiciera cargo la emisora). Nuestro medio estuvo un año emitiendo sólo música y llevando a cabo su tarea periodística sólo en el portal de noticias y redes sociales hasta que pudo alquilar (gracias a la colaboración de algunos amigos donantes), un departamento de 50 metros donde construyó sus nuevos estudios por los que paga más de 100.000 mensuales, que son más del 50% de lo que paga la estampería por todo un enorme edificio. Si las pérdidas económicas infligidas a Radio Jai no fueron menores, la pérdida de confianza en nuestros “hermanos” fue terrible. El golpe no vino de los muchos antisemitas que confrontamos después de los dos atentados terroristas, el memorándum de entendimiento con Irán, ni el asesinato de Nisman, vino desde la propia comunidad a la que servimos con coraje, lealtad y dignidad. Un capítulo muy triste y una herida para siempre.

Como Yosef, nos reconciliamos con nuestros “hermanos”, entendimos la mano de Hashem detrás de lo ocurrido y seguimos adelante, incluso colaborando en tantas desgracias, descuidos e infortunios.

Claro, reconciliación no significa olvido, ni estar desatentos a las maniobras Non Santas de nuestros dirigentes. La función del periodismo independiente es ser mediadores entre el mandante y el mandatario, transparentar la información y denunciar los desaciertos e irregularidades de las instituciones de todo orden. Lo otro, y para eso AMIA tiene un programa de TV, es propaganda y gacetillas.

Escuche algunas consideraciones del director de Radio Jai, presente en la asamblea de la AMIA.

