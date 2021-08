Guillermo Borger: “AMIA no delega en nadie la gestión de todo lo inherente al atentado”

“Estoy aburrido” así manifestó el motivo para querer volver a ser presidente de la AMIA, Guillermo Borger, quién presidiera la Mutual entre 2008-2014.

En una entrevista con nuestra emisora se le consultó sobre distintos aspectos que conciernen a la órbita de acción de AMIA, así como de la actualidad de la institución y algunos hechos que han resultado polémicos.

Sobre cuando se llevarían a cabo las elecciones postergadas por la pandemia, Borger señaló que entiende serían en abril del 2022. “Por los estatutos institucionales, las elecciones se realizan históricamente en el mes de abril, y-,en virtud de la cancelación de éstas en2021-, se desplazan al próximo abril, a menos que existiera un pedido especial o convocatoria a elecciones a través de una Asamblea”.

Manifestó su deseo de tomar nuevamente la responsabilidad de la conducción, con mucho para aportar de conocimiento y aprendizaje adquirido.

Respecto del trabajo de AMIA durante la pandemia, el ex presidente destacó el accionar positivo de la actual gestión, en el marco de una creciente vulnerabilidad comunitaria, especialmente en las áreas sociales y educativas. “Estoy muy gratamente sorprendido, en este momento atípico la conducción tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha, dando respuestas muy positivas a cada una de las necesidades de la gente”.

Consultado por las controversias generadas a raíz de un artículo y declaraciones formuladas por el ex presidente de DAIA, Dr Alberto Indij, acerca del “juicio en ausencia”, luego del discurso del actual presidente de Amia en la recordación virtual por los 27 años del atentado que planteó su posición contraria al mismo, Borger expresó su perspectiva sobre este tema:

“Avale el juicio en ausencia sin conocer demasiado sus alcances jurídicos, por eso mismo respeto la posición de Ariel Eichbaum, el actual presidente de AMIA.”

‘La dimensión política le corresponde a DAIA. Si bien el atentado involucra cuestiones políticas, AMIA nunca delegó lo concerniente al atentado, ya que es víctima directa. En todo lo relativo al atentado propiamente dicho, AMIA es protagonista en todos los órdenes. Y, en ese sentido, es válido que tenga que actuar en consecuencia en todos los órdenes “.

Prosiguió:” Lo que dijo Indij me pareció totalmente desubicado, ya que hoy no tiene protagonismo comunitario, dado que es un ex presidente”.

En referencia, a la denuncia del asesinado fiscal Nisman, por el memorándum con Irán y que familiares y DAIA impulsan judicialmente donde se sindica posible responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios de su gobierno y otros, de encubrimiento de los Iraníes prófugos de la justicia Argentina, señaló el desacuerdo frente a este tema. Reconociendo que cada entidad tiene libertad para tomar sus determinaciones.

El dirigente comunitario subrayó la radical transformación experimentada por AMIA a partir del atentado: ” Antes era una entidad mutualista, y con el atentado cobro protagonismo y representatividad de la comunidad judía en la Argentina.

Para concluir, manifestó que “AMIA como institución es un actor independiente, convoca a sus abogados, consulta con familiares y profesionales, y hay interconsultas permanentes con las demás instituciones. Luego cada una de ellas actúa del modo que considera propicio y adecuado”.

Cómo conclusión, aseguró: “AMIA no delega en nadie la gestión de todo lo inherente al atentado”

Escuche la entrevista completa sobre las opiniones de temas muy sensibles, de Guillermo Borger, ex presidente de Amia, candidato a volver a presidir la Mutual judía.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai