Un amplio informe sobre Retornos involuntarios, revela el uso cada vez mayor de mecanismos extrajudiciales ilegales para devolver a personas a China en contra de su voluntad mediante el ejercicio de diversas formas de presión, que a menudo implican el uso de amenazas y hostigamientos contra miembros de la familia en su país de origen o directamente contra el individuo objetivo en el extranjero.

El informe perteneciente a Safeguard Defenders de España ,encuentra evidencia de estaciones en 54 países. El 12 de septiembre el sitio publicaba “230,000 Chinese “persuaded to return” from abroad, China to establish Extraterritoriality”. La entrega, se sumerge profundamente en el creciente conjunto de herramientas policiales globales de la policía china

China ha establecido una presencia policial secreta en Israel, así como en docenas de otros países del mundo, que según el informe ya ha logrado entre abril de 2021 y julio de 2022, “persuadir” a 230.000 presuntos fugitivos para que regresaran a China “voluntariamente” (aunque admitió que no todos los objetivos habían cometido algún delito).

El informe de 35 páginas de Safeguard Defenders, con sede en Madrid, publicado el domingo, enumera más de 100 comisarías chinas supuestamente instaladas en 54 países.

El informe afirma que las estaciones existen para “hostigar, amenazar, intimidar y obligar a los objetivos a regresar a China para ser perseguidos”.

Entre los presuntos centros policiales chinos se encuentra uno en Israel, que Safeguard Defenders dijo que se mencionó en un informe de noticias de 2020 sobre una reunión de la Policía de Nantong y los Centros de Servicios de Enlace de Chinos en el Extranjero.

La historia, publicada por Ourjiangsu.com, señala que algunos asistieron a la reunión por enlace de video, incluido “Xu Weisong de la estación de trabajo israelí”. El artículo incluye una imagen en la que una pantalla muestra claramente a una persona hablando frente a banderas israelíes y chinas.

No estaba claro si la estación estaba operando con el conocimiento y permiso de las autoridades israelíes. Fuentes de la Oficina del Primer Ministro le dijeron a Walla News que se estaba investigando el asunto.

Los informes chinos y los comentarios de los funcionarios describen las estaciones como centros administrativos destinados a brindar servicios a los ciudadanos chinos en el extranjero, aunque tales actividades normalmente recaerían en los servicios diplomáticos del país. Ha descrito los informes de Safeguard Defenders como “difamaciones”.

Algunos países, como Italia y Sudáfrica, tienen pactos con China que permiten que la policía opere localmente.

Según Safeguard Defenders, solo la red policial en el extranjero de Nantong ha ayudado en la captura y repatriación de al menos 80 chinos desde que comenzaron las operaciones en 2016, incluida al menos una operación ilegal de “persuasión para regresar” en la que agentes encubiertos en París acosaron a un ciudadano chino para que volver. Eso se produjo después de que un informe anterior de la ONG detallara otros dos casos similares de personas a las que se obligó a regresar.

“Lo que vemos venir de China son intentos cada vez mayores de reprimir la disidencia en todo el mundo, amenazar a las personas, acosar a las personas, asegurarse de que tengan el miedo suficiente para que permanezcan en silencio o se enfrenten a ser devueltos a China en contra de su voluntad. ”, dijo a CNN la directora de campaña de Safeguard Defenders, Laura Harth .

El informe también determinó estos 4 puntos:

Estableció Nueve países prohibidos , donde a los ciudadanos chinos ya no se les permite vivir a menos que tengan una “buena razón”;

Nuevas herramientas para las operaciones de “persuasión” establecidas en el papel, incluida la negación de los niños del objetivo en China el derecho a la educación y otras limitaciones a los miembros de la familia, castigando a aquellos sin sospecha de ningún delito con “culpabilidad por asociación” (similar a Corea del Norte práctica), y También incluye documentos del gobierno que indican que los familiares en China que no ayuden a la policía a “persuadir” a los objetivos deben ser investigados y castigados por la policía o la policía interna del Partido, la CCDI;

El establecimiento de al menos 54 “centros de servicios policiales en el extranjero” administrados por la policía en los cinco continentes , algunos de los cuales están implicados en la colaboración con la policía china en la realización de operaciones policiales en suelo extranjero (incluida España).

Una nueva ley adoptada el 2 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de diciembre, establece la extraterritorialidad total sobre chinos y extranjeros a nivel mundial para ciertos delitos (fraude, fraude de telecomunicaciones, estafas en línea, etc.);

Se han abierto investigaciones sobre los centros policiales en al menos 12 países, según Safeguard Defenders.

El miércoles, la Casa Blanca se pronunció en contra de los intentos chinos de extender su influencia por todo el Medio Oriente, cuando el presidente chino, Xi Jinping, visitó Arabia Saudita.

“Somos conscientes de la influencia que China está tratando de hacer crecer en todo el mundo. El Medio Oriente es ciertamente una de esas regiones donde quieren profundizar su nivel de influencia”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

“Creemos que muchas de las cosas que están tratando de lograr y la manera en que lo están haciendo no conducen a preservar el orden internacional basado en reglas”.

