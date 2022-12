“Irán quiere hacerle a Israel lo que Putin le ha hecho a Ucrania” – Carlos Ruckauf

Carlos Ruckauf, excanciller de la República Argentina, dialogó con Radio Jai sobre el posicionamiento internacional y en materia internacional del país, y comentó sobre la sentencia que se dictará el día martes sobre la causa Vialidad.

“A mi me preocupa mucho nuestra inserción en el mundo, nuestra no-política de defensa nacional y nuestra necesidad de solucionar los problemas de los sectores más postergados del país sin condenar al mismo tiempo a la clase media”, destacó Ruckauf.

En lo que refiere a la cuestión de la seguridad nacional, remarcó que, “Argentina es un país muy desprotegido, por eso pudieron hacer atentados y por eso podrían repetirse”. Enfatizó que aquella situación se ve profundizada por las problemáticas relaciones mantenidas con Irán y Venezuela. “Irán es una potencia terrorista de primer orden, responsable del más terrible atentado terrorista que ha recibido nuestra patria y además un aliado de un país que tiene una dictadura como Venezuela, donde se están fabricando drones de combate”, explicó.

Desarrolló que, en en el caso de la República Islámica de Irán, se trata justamente del régimen responsable de los atentados terroristas ejecutados en la Argentina: “De ninguna forma hay dudas de la responsabilidad de los máximos dirigentes iraníes en el atentado a la Amia”.

Asimismo, enfatizó: “Yo escucho que algunas veces se habla de negociar con Irán o negociar con Venezuela para que lleguen a un sistema democrático […] y en realidad para la teocracia iraní o la dictadura de Maduro, la democracia no es un objetivo, es un peligro”.

En la misma línea, aseveró: “Hay que dejar en claro en la opinión pública argentina que cuando usted habla de la relación entre Israel e Irán; Irán quiere hacerle a Israel lo que Putin le ha hecho a Ucrania”. Frente a aquella amenaza existencial, “lo que hace Israel es una permanente defensa ante las actitudes expansionistas de carácter militar de Irán”.

Ruckauf ilustró cuán desprotegida se encuentra la Argentina haciendo referencia a la cuestión en torno al avión venezolano-iraní y refiriéndose a sus irregularidades. “En la comunicación al sistema internacional aéreo, tanto Irán como Venezuela habían dicho que eran para viajes entre Irán, Venezuela, China y Rusia, no se hablaban de viajes en América del Sur”, habiendo en aquella región dos viajes particularmente sospechosos: “Uno a Paraguay con una escala en Ciudad del Este, un lugar que ha tenido mucho que ver con los atentados en Argentina y que sirve de base para células de Hezbollah, y otro a Argentina transportando presuntamente repuestos de automóviles”.

“Prevenir un futuro atentado en nuestro país requiere de un sistema de inteligencia que esté alerta y que reciba información de otras agencias de inteligencia”, destacó. Sin embargo, aquel es un estándar que Argentina no estaría pudiendo cumplir, no accediendo, por ejemplo, a la información que llevó a Uruguay a denegarle la entrada a la aeronave tras que intentara ingresar para cargar combustible.

Dando una visión estratégica más global sobre la posición de Argentina en el mudo, el ex canciller explicó: “Cómo política exterior tenemos que estar siempre del lado de las democracia y en contra de las dictaduras, eso no quiere decir que no comerciemos con el mundo entero”. Asimismo detalló que “Argentina tiene que tener una política exterior que tenga muy claro que quiere el mundo de nosotros y que queremos nosotros del mundo; y yo creo que hoy falta”.

Por último, Ruckauf se refirió a la sentencia que el Tribunal Oral Federal N°2 emitirá el día martes sobre la causa Vialidad en la que se encuentra imputada por corrupción la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Yo dudo, y lo he dicho desde el comienzo, que esté configurada la asociación ilícita, si creo que están configurados otros delitos, como es la defraudación de fondos”.

Sobre las reacciones que aquel fallo tendrá en la población, explicó que si bien le “parece lógico que quienes quieren a la vicepresidenta la defiendan”, no justicia que “lleven a la Argentina a una situación de tensión en las calles”. “Pelotones de funcionamiento y ahorcamiento hacen las dictaduras, en la Argentina lo que hay es un sistema de tres poderes, y evidentemente muchos le molestan los sistemas de pesos y contrapesos”, indicó.

Redacción Tomás Polakoff

