Veteranos israelíes retribuyen con labor humanitaria en Argentina

La delegación de Heroes For Life difunde la atención humanitaria en los países en desarrollo como parte del viaje de los veteranos israelíes después del ejército.

Con motivo del Un Día para Dar, los veteranos israelíes están trabajando actualmente en Argentina para proporcionar ayuda humanitaria y hacer voluntariado en comunidades desfavorecidas, como parte de la misión Heroes For Life .

Los veteranos llegaron el 18 de noviembre y seguirán pasando todas las mañanas en Argentina haciendo de mentores de los alumnos, renovando escuelas, orfanatos y centros comunitarios.

Heroes for Life es una organización israelí que tiene como objetivo convertir a Israel en una superpotencia mundial a la hora de ayudar a los países en vías de desarrollo que lo necesiten, utilizando la enorme cantidad de 400.000 israelíes que viajan a países en vías de desarrollo cada década como parte del gran viaje de mochileros posterior al ejército.

A través del trabajo de Heroes for Life, se anima a los nuevos veteranos a emprender proyectos de voluntariado humanitario. En los últimos nueve años desde su fundación, Heroes for Life ha podido ayudar a más de 7.120 niños en 17 países de todo el mundo.

La delegación que se encuentra actualmente en Argentina es la más numerosa en la existencia del programa, con más de 60 veteranos y veteranas. El trabajo de los voluntarios se divide en equipos, dedicándose el turno de la mañana principalmente a la pintura y restauración, que son diseñadas y ejecutadas por los voluntarios mochileros. El turno de tarde se dedica a enseñar a los niños varios temas, como inglés, matemáticas, música, valores personales y cuidado dental.

Uno de los principios del grupo es la continuidad del trabajo realizado por cada delegación, ya que cada expedición trabaja con los mismos niños que las delegaciones anteriores para crear una hermosa y valiosa conexión con la población local.

Este proyecto se inspiró en un grupo de tres ex soldados israelíes de élite que sirvieron en la unidad antiterrorista. Muchos veteranos israelíes suelen hacer viajes a países en desarrollo cuando terminan su servicio en el ejército. Heroes For Life trabaja con muchos de estos novedosos veteranos para que dediquen dos semanas de sus viajes a la ayuda humanitaria, con el fin de crear vínculos más fuertes entre Israel y las comunidades de todo el mundo.

El fundador de Heroes For Life, Gili Cohen, dijo: “Como tantos nuevos veteranos están haciendo sus viajes post-ejército por todo el mundo y se ha convertido en una tendencia para los jóvenes veteranos israelíes, queríamos capitalizar esta gran cantidad de israelíes en el extranjero para marcar la diferencia en las comunidades desfavorecidas de todo el mundo.

“Como israelíes, tenemos ventajas, ya que venimos de una nación de inmigrantes. Los veteranos hablan varios idiomas, además del hebreo, y están entusiasmados por conectar con los niños de todo el mundo. También tenemos a las comunidades judías de todo el mundo que se unen a nosotros y nos ayudan a traducir. En cuanto a la logística, hay 4.000 casas de Jabad en todo el mundo, junto con las embajadas israelíes que nos ayudan en cada destino. Todos juntos, potenciamos a los necesitados y creamos un impacto positivo que perdura”.

QUÉ ES HEROES FOR LIFE:

Heroes For Life es una ONG israelí cuyo objetivo es convertir a Israel en una superpotencia mundial en lo que respecta a la ayuda a los países en desarrollo necesitados. A través de Heroes for Life, se anima a los nuevos veteranos a emprender proyectos de voluntariado humanitario. Heroes For Life ha ayudado a 7.120 niños en 17 países a lo largo de nueve años.

Fundada en 2013, Heroes For Life trabaja con aproximadamente 400.000 ex soldados israelíes para proporcionar ayuda humanitaria a quienes la necesitan en todo el mundo.

Gili Cohen, antiguo soldado de la unidad antiterrorista, puso en marcha el programa después de un viaje a Tailandia para su propio viaje post-armada. Al llegar a Tailandia, le sorprendió el número de viajeros israelíes en uno de los países más pobres del mundo en ese momento. Rodeado de más de 1.200 mochileros israelíes en una casa de Jabad en Koh Samui, una de las islas más visitadas de Tailandia, Gili se asombró al ver el tremendo número de mochileros israelíes que viajaban a países pobres cada año. Fue entonces cuando nació la idea de utilizar este valioso recurso humano para hacer del mundo un lugar mejor.

Desde entonces, Heroes for Life se ha expandido por todo el mundo, trabajando para proporcionar ayuda humanitaria a varias naciones en vías de desarrollo y comunidades en dificultades de todo el planeta. El viaje a Argentina de este mes marca el mayor despliegue de la misión Heroes for Life en la historia de la organización.

Para más información, visita el sitio web de Heroes For Life: https://hfl.org.il/

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai