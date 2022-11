Harrison Ford volverá a luchar contra los nazis en la próxima secuela de ‘Indiana Jones’

Por Andrew Lapin

( JTA ) – Indy le va a dar una patada al Tercer Reich una vez más.

La quinta película de la serie Indiana Jones llevará al heroico arqueólogo de Harrison Ford a “un castillo repleto de nazis” en el año 1944, según nuevos detalles de la trama revelados en Empire Magazine esta semana. La tecnología de envejecimiento digital se utilizará para hacer que Ford parezca joven nuevamente para la secuencia de apertura antes de que la película pase al año 1969.

Las fotos del set filtradas habían insinuado previamente que los nazis estarían involucrados en la historia hasta cierto punto, pero no se conocían todos los detalles. La imagen de Indy luchando contra los nazis con los puños desnudos se convirtió en una parte icónica de la historia de la serie después de su primera entrada, “Raiders of the Lost Ark” de 1981, pero la más reciente, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” de 2008. ”, se estableció en la década de 1950 y cambió a los villanos nazis por soviéticos.

Aunque el personaje no es canónicamente judío, Jones es conocido por mirar fijamente a los antisemitas sobre los artefactos bíblicos en la primera y tercera entrada de la serie, lo que lo convierte en una especie de héroe popular judío .

En el universo de la serie, el ejército de Hitler ha sido sometido a castigos cósmicos por intentar explotar objetos sagrados, lo que implica la existencia de un Todopoderoso hebreo: “Raiders” representa a una pandilla de nazis a los que una presencia divina les derrite la cara después de que se entrometen. abre el Arca de la Alianza, mientras que “Indiana Jones y la última cruzada” de 1989 termina con un nazi desmoronándose después de intentar beber del Santo Grial (y también presenta a Adolf Hitler firmando autógrafos en una quema de libros en Berlín).

Programada para estrenarse el próximo año, la quinta película de Indiana Jones, aún sin título, será coprotagonizada por Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen, y es la primera que no será dirigida por Steven Spielberg. Ha entregado las riendas a James Mangold, cuyos otros créditos incluyen “Logan” y “Ford v. Ferrari”. Spielberg, quien creó el personaje con George Lucas y sigue involucrado como productor en la quinta entrada , ha dicho que basó la franquicia en las series de aventuras de su juventud.

Otro artefacto de la infancia de Spielberg es actualmente uno de los primeros favoritos de los Oscar: “The Fabelmans”, un relato suelto de su propia educación judía, tendrá un gran estreno en los cines durante el Día de Acción de Gracias.

