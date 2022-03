Grabar “Fauda” hizo estallar en llanto a su protagonista, Lior Raz

Las grabaciones han “abierto muchas heridas”, reconoció Raz en una entrevista con el periódico The Jewish Chronicle.

“Para mí (esa catarsis) fue a través de la actuación, no necesariamente a través de la escritura o la creación” de la serie, añadió.

“Por ejemplo, la temporada pasada estuve hablando con un personaje en su tumba“, le contó a la periodista Francine White.

“Empecé a llorar y no pude parar durante media hora, los miembros del equipo me dejaron solo porque no podía parar, todo me estaba saliendo afuera”, describió.