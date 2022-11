La Rabina Silvina Chemen en el foro interreligioso del G20 en Indonesia

En la isla de Bali, Indonesia, se realizó la Primera Cumbre R20 (Foro de Religiones del G20) y representaron a la Argentina un sacerdote católico, Carlos White y la rabina Silvina Chemen.

En diálogo con Radio Jai, Chemen comentó cómo surgió la realización del R20, del mensaje que llevó ella como uno de los 45 oradores del mundo y única de la Argentina, en un foro del que participaron 500 personas, y de sus sensaciones como mujer, argentina y judía en suelo musulmán.

“El foro de religiones del G20 es la primera iniciativa, y que organiza Indonesia por ser sede de la Cumbre este año, que agrega a los discursos políticos y económicos, el discurso de las religiones del mundo, como parte de la solución de los problemas que estamos viviendo”. La referente destaca lo interesante de esta convocatoria de líderes religiosos de diferentes credos, de todos los lugares del mundo, en Indonesia, país que tiene la mayor cantidad de población musulmana del mundo.

Sobre este tema manifestó: “El recibimiento que tuve fue fantástico, de muchísimo respeto, reconocimiento, éramos solo cinco mujeres entre los oradores, y yo la única religiosa”. Dijo que compartió comidas y viajes, todo en clima de sumo respeto, de mucha integración, que recibió mucho interés preguntas sobre el judaísmo, sobre lo femenino, sobre la Argentina. Señaló que el islam de Indonesia es un Islam moderado, pacifista, dialoguista, que había mucha mujer musulmana participando de los eventos, aunque reconoció que no hubo oradores entre ellas.

Chemen resalta el valor del mensaje por sobre las “etiquetas” que se puedan poner a las personas. “Es interesante ver como la gente se vincula con el mensaje”.

La ponencia de la rabina tuvo que ver con “volver a leer los textos sagrados, en función de las respuestas que necesita este siglo”. Y destacó lo que la tradición judía tiene mucho para decir en estos foros, porque al ser una tradición interpretativa, permite volver a preguntarle al texto lo que doctrinas dogmáticas que tienen otras religiones, no pueden hacer.

Sobre el desafío que tiene el Planeta, Silvina reveló que “disociar el cambio climático y la emergencia ambiental de los discursos de las tradiciones religiosas, es generar sociedades atomizadas en donde los discursos no convergen”, y que la verdad es que hoy estamos hablando de una humanidad que necesita sostenes económicos, espirituales. y morales para dar un giro a la explotación de un planeta que finalmente nos está convocando a todos. Y que en el Foro expresó que, todos lo que desde las tradiciones religiosas se trabaja, debe tener un eco, una incidencia en las decisiones políticas de los países. Y ejemplificó: “Si yo enseño la Briat haolam “la Creación”, el cuidado que le tenemos que tener del Planeta y la responsabilidad que Dios nos dio sobre la Creación, eso no puede estar disociado de la agenda pública. “Mientras que los gobiernos dejen a las religiones dentro de los santuarios y no las tomen como un agente prosocial, estamos en un problema, porque quedamos confinados intramuros y cuando hacemos foros de religiones, nos encontramos entre nosotros cuando las religiones debemos encontrarnos con los decisores que llegan a la mayor parte de las personas”.

Por último, sobre cómo está la Argentina respecto del cuidado del Planeta, la religiosa opinó que “se está avanzando, pero que no cree que esté a la altura de poder estar brindando soluciones globales a la problemática, que el tema educativo es un asunto pendiente, que hay que educar una generación de mayor conciencia del cuidado ambiental.

“La emergencia es más grave que los pasos que se están dando, porque el cambio cultural es lento. Debemos pensar con cierta seriedad este tema, porque no podremos llegar al año 2050 en este estado” cerró.

Escuche a la Rabina Silvina Chemen

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai