¿Qué es la Nakba? – Gabriel Ben Tasgal

Gabriel Ben Tasgal, director de Hatsad Hashení y especialista en Medio Oriente e Islam, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre los intentos de comparar a la denominada Nakba con el Kristalnach.

Ben Tasgal clarificó que, “Nakba como palabra significa ‘la catástrofe’, y la catástrofe no es otra cosa que la creación del Estado de Israel”. Detalló que es un término utilizado para condenar el desplazamiento de población árabe durante la Guerra de Independencia de Israel evitando distinguir que en realidad la mayor parte de “la población palestina se fue sola, porque la gran mayoría de ellos se fue incentivada por sus propios líderes”.

Desarrolló que “los líderes árabes le dijeron a la población árabe: ‘vayanse por dos semanas porque nosotros vamos a hacer una limpieza étnica de los judíosy no queremos lastimarlos a ustedes’”. En consecuencia, del total de 630 mil árabes palestinos desplazados durante la guerra solo “70 mil fueron decididamente expulsados de Lod, Ramla y cerca de la ciudad de Ashdod”. Asimismo, Ben Tasgal aseguró que, contrariamente a lo que afirman quienes buscan deslegitimar al Estado judío, la expulsión “no fue una política estatal impulsada por el gobierno de la época, sino que fue simplemente una reacción” del comandante Moshe Dayan.

Por otra parte, el especialista se refirió a las bajas sufridas por ambos bandos en la guerra. Detalló que “entre los judiós en Israel murieron 6.000 en combate de guerra, que era el 1% de los judíos viviendo allí en la época”. Del lado palestino explicó que 10.000 murieron en combate con las fuerzas judías, pero que no suele ser mencionado que 13.000 murieron en combates internos entre familias palestinas.

Sin embargo, Ben Tasgal enfatizó que a los radicales no les interesa la verdadera historia, sino lo que puede ser construido ficticiamente a partir de ella; poseen una “actitud a-intelectual; los hechos no importan, lo que importan son las narrativas”. En consecuencia, tales radicales eluden “el hecho de que los árabes trataron de hacer un genocidio a los judíos, no lo lograron y hueron porque pensaron que los judíos harían lo mismo con ellos”. Prefieren, en su lugar, establecer comparaciones insensatas, como la que establece un paralelismo entre la Kristallnacht (la Noche de los Cristales Rotos) y la Nakba, con el objetivo de atraer miradas hacia su causa: “Comprar para alarmar, para llamar la atención por más que en el camino hagamos comparaciones descabelladas e inmorales”.

Escuche la entrevista completa a Gabriel Ben Tasgal en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai