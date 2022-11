Pacto con Irán: los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA pidieron reabrir la causa y que se juzgue a Cristina Kirchner

En su rol de querellantes, solicitaron en la Cámara de Casación Penal revertir el sobreseimiento de la vicepresidenta y el resto de los acusados señalados por Nisman; exigen un juicio oral y público.

Por Candela Ini

En su rol de querellantes, los familiares de víctimas del atentado a la AMIA Mario Aberbuj y Luis Czyzewski, representados por el abogado Juan José Ávila, pidieron hoy en la Cámara Federal de Casación Penal que sean revocados los sobreseimientos de Cristina Kirchner y el resto de las partes implicadas en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. El abogado dijo que el fallo que sobreseyó a las partes, dictado por el Tribunal Oral Federal 8 en octubre de 2021, fue emitido de forma “arbitraria y antijurídica”.

“Se produjeron indagatorias, el fiscal apoyó en todo momento, hubo procesamiento, el procesamiento se confirmó por la Cámara, el fiscal junto con esta parte pidió la elevación de la causa a juicio y finalmente se renunció a esto por el magistrado de Casación”, dijo Ávila sobre la causa iniciada a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Ávila reclamó la realización de un juicio oral y público para juzgar a los acusados y dijo que el fallo del TOF es ilegal. “Se les privó de los derechos que competen a la parte acusadora de exponer y debatir sobre los datos que resulten controvertidos antes de que los jueces elaboren sus razones conclusivas. Pedimos que se anule el sobreseimiento y se considere sostenido con las razones aquí expuestas complementarias de las ya presentadas en oportunidad de presentar el recurso de Casación la cuestión federal que ya se introdujo”, argumentó.

Luego habló Abervuj. “Hablo en calidad de padre. Soy el papá de Yanina, lo mismo que Luis Czyzewski, papá de Paola. Acá no hay títulos, solo hay dolor y necesidad de respuestas. Bregamos por encontrar en la justicia la respuesta que nunca pudimos encontrar. Estamos frente al intento de cierre de otro capítulo nefasto de la historia por parte de la Justicia. Parece paradójico, si no fuera tan lamentable y con tantas vidas perdidas podría ser un trabalenguas”, dijo.

La DAIA, que también es querellante, a través del abogado Gabriel Camisier, iba a exponer sus argumentos en la audiencia, pero en lugar de hacerlo presentó un escrito. Según esas breves notas presentadas a la Casación, la decisión del TOF 8 “constituye una incorrecta y antojadiza apreciación de las probanzas y constancias de la causa, constituyendo una resolución arbitraria y carente de sustento legal, desconociendo la coherencia que debe respetar un acto jurisdiccional válido”.

“Estamos ante una resolución plagada de definiciones dogmáticas sin sustento racional y legal que sólo fue fundada de manera aparente y contradictoria, resultando ser arbitraria y parcial”, agrega el escrito presentado por la DAIA.

Cristina, por escrito

El fallo del TOF 8 fue emitido el octubre del año pasado. Hoy los familiares de las víctimas reclamaron que se realice el juicio oral por este caso. A diferencia de los abogados de Carlos Zannini, Eduardo Zuaín y Juan Martín Mena, que exponen sus argumentos de manera oral ante los jueces para que el caso permanezca cerrado, la defensa de Cristina Kirchner dará sus argumentos mediante un escrito, para pedir que el fallo del TOF 8 sea confirmado.

Luego de la exposición de la querella de los familiares llegó el turno de las defensas de los acusados. Al referirse específicamente a una prueba que existe en el expediente, el abogado del ex vicecanciller Eduardo Zuaín -actual embajador argentino en Moscú-, Martín Arias Duval, dijo que la firma del Memorándum no implicó el levantamiento de las alertas circulares rojas ni de las órdenes de captura internacional, como sostenía la acusación.

“Si uno analiza el informe de Interpol va a concluir que tanto la decisión tanto de interpol como de las autoridades argentinas que han intervenido en los informes e intercambios fue de mantener siempre vigentes las órdenes de captura y las circulares rojas”, dijo Arias Duval.

Y al pedir la confirmación de los sobreseimientos dijo: “Podrá gustarnos o no la reacción del acuerdo pero eso entra en el campo de las cuestiones políticas no judicializables. Se trató de un acuerdo político entre los dos países en el que intervinieron sus cancillerías. En el ámbito de la diplomacia hay asuntos que se manejan públicamente y otros que no se dan a conocer porque pueden poner en riesgo la relación diplomática entre los países, pero en definitiva fue una iniciativa que partió del Poder Ejecutivo argentino dentro de sus competencias y que de ninguna manera incide en la vigencia de las circulares rojas ni de las órdenes de captura”.

Luego el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del exsecretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro Carlos Zannini, dijo: “Esta causa nunca debió haber llegado hasta acá” y repasó el derrotero del expediente con duras críticas al trámite que recibió. Después expuso Marcos Aldazábal, abogado de Juan Martín Mena. Los tres defensores hicieron hincapié en que la firma del Memorándum no implicaba levantar las alertas circulares rojas y reprocharon el tiempo que llevó abierto el expediente.

El 24 de noviembre será el turno del fiscal Javier de Luca para fundamentar su posición respecto del planteo. Después de haber escuchado los argumentos de todas las partes los jueces de la Sala 1 de la Casación quedarán en condiciones de tomar una decisión . Los jueces a cargo de esta decisión son Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Según la acusación, que formuló a través de una denuncia el fiscal Nisman, el pacto con Irán pretendió dotar de impunidad a los funcionarios y exfuncionarios iraníes con captura internacional como sospechosos de haber sido los autores intelectuales del ataque a la AMIA. Los jueces entendieron que no hubo delito en la firma de ese acuerdo. El fallo fue firmado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.

Fuente: La Nación

