Una tormenta de misiles balísticos iraníes está en el horizonte de Ucrania

Ucrania tiene poca defensa contra los misiles balísticos iraníes de Rusia, que podrían destrozar la infraestructura energética del país cuando llegue el invierno.

Por Tyler Rogoway

Ha quedado muy claro que, en ausencia de éxitos en el campo de batalla, Rusia ahora hará que el pueblo ucraniano sufra lo más posible, a través de ataques convencionales a infraestructura crítica, en un intento de doblegar su voluntad. Esta estrategia se ha puesto de relieve por los ahora constantes ataques contra la infraestructura de generación y distribución de electricidad de Ucrania a través de misiles de crucero y drones suicidas iraníes de largo alcance .

Ahora, tal como lo pronosticamos , todo indica que Rusia adquirirá cientos de misiles balísticos iraníes de corto alcance, como los tipos Fateh-110 y Zolfaghar . Este es un problema mucho mayor de lo que muchos parecen darse cuenta, incluso para quienes viven en la gran mayoría del territorio ucraniano que permanece fuera del control de Moscú. En pocas palabras, estas armas serán muy desafiantes, si no imposibles, para que Ucrania se defienda, tienen un gran impacto y pueden atacar casi en cualquier parte del país, poniendo en riesgo extremo la infraestructura energética ya maltratada de Ucrania.

BREAKING: Kyiv considers a civilian evacuation if a total blackout occurs — Samuel Ramani (@SamRamani2) November 6, 2022

Si bien la verdad inquietante aquí es que Ucrania tendrá muy pocos medios para defender su infraestructura eléctrica y otros objetivos de los ataques de misiles balísticos iraníes importados, las reservas cada vez más reducidas de misiles de crucero de Rusia, así como los aviones no tripulados proporcionados por Irán, han ya han pasado factura al ecosistema energético del país. Pero las defensas de Ucrania contra estas armas de “respiración de aire” han ido mejorando y ahora están al borde de dar un gran salto de capacidad.

“Nuestros enemigos están haciendo de todo para que la ciudad se quede sin calefacción, sin electricidad, sin agua, en general, para que todos muramos” Samuel Ramani en Twitter

Serhiy Kovalenko, director ejecutivo del proveedor de energía Yasno, dijo que la escasez de electricidad sería un 32% mayor de lo esperado. “Es mucho y es una fuerza mayor”, dijo.

Nota del autor: esta publicación fue adaptada de un hilo de Twitter del 19 de octubre por el autor.

La llegada de NASAMS mejorará drásticamente la capacidad de Ucrania para proteger los centros de población clave de estos ataques, y los primeros sistemas IRIS-T SLM alemanes entregados al país ya están trabajando arduamente para lograrlo . Ambos son especialmente adecuados para la defensa aérea de área localizada contra estas amenazas. NASAMS, en particular, con su gran suministro de municiones en forma de AIM-120 AMRAAM, una característica crítica sobre la que puede leer todo aquí.— será especialmente eficaz en este sentido. Pero defenderse de misiles de crucero y drones de bajo vuelo de manera confiable es un gran desafío incluso para la red de defensa aérea más avanzada del mundo, por lo que incluso con estas actualizaciones, un número significativo de estas armas aún podría filtrarse. De todos modos, el punto clave aquí es que ninguno de estos sistemas de defensa aérea occidentales proporciona ningún tipo de capacidad sólida para interceptar los misiles balísticos iraníes que podrían llegar en cualquier momento.

Los defensores aéreos ucranianos también han hecho un trabajo muy encomiable con los medios limitados que ya tienen para derribar misiles de crucero y drones antes de que alcancen sus objetivos previstos, y Kyiv a menudo afirma que la mayoría de los lanzados son interceptados. Pero aún así, mira el daño que han hecho. Cientos de misiles balísticos iraníes que ingresan a la ecuación doblarán seriamente esas métricas de una manera muy negativa.

Los preciados, pero severamente anticuados, S-300 de diseño soviético de Ucrania , que continúan reduciendo su arsenal de interceptores durante nueve meses de guerra continua, tienen capacidades limitadas de misiles antibalísticos, especialmente contra los tipos modernos. El pequeño puñado de S-300V del país son los únicos que realmente podrían encargarse de tal misión. Incluso entonces, solo pueden hacerlo en un área localizada relativamente finita. Se desconoce si incluso ellos podrían interceptar efectivamente los últimos diseños SRBM de Irán incluso en las mejores condiciones.

Estos sistemas de defensa aérea también son fundamentales para mantener a raya el poderío aéreo tradicional ruso de ala fija y de ala rotatoria, confinado muy cerca o justo más allá de las líneas del frente en el más lejano. Mantener esta presión sobre el poderío aéreo ruso es absolutamente crítico. No se puede permitir que Rusia gane la superioridad aérea, ni siquiera impugne enérgicamente el reclamo de Ucrania sobre su propio espacio aéreo sobre el territorio que controla, y ejerza su poderío aéreo convencional en toda Ucrania. Por lo tanto, reubicarlos con la esperanza de brindar cierta defensa en torno a objetivos clave de alto valor es problemático. La entrega de sistemas de defensa aérea occidentales adicionales, incluso los anticuados, podría ayudar a liberarlos en el futuro, pero una vez más, es poco probable que proporcionen una defensa efectiva.

Si bien Rusia todavía tiene misiles balísticos de corto alcance Iskander-M en su inventario, su uso ha disminuido drásticamente. Rusia necesita mantener una cantidad suficiente de estas armas con capacidad de doble uso (convencional y nuclear) para fines estratégicos; no pueden reducir las acciones a nada.

Los misiles de crucero Iskander-Ms y Rusia, armas complejas y costosas, son muy difíciles de reemplazar y la producción lleva tiempo en las mejores condiciones, y mucho menos cuando el país está bajo sanciones aplastantes y embargos tecnológicos . Esta es la razón por la cual Irán, como fuente de este tipo de armas, es tan clave para Rusia, especialmente considerando que Teherán ha desarrollado capacidades de producción orgánica con cadenas de suministro que eluden las sanciones y gran parte de los esfuerzos de interdicción de la comunidad internacional . Puede leer más sobre esta situación única en nuestro artículo inicial sobre la posibilidad de que Rusia importe misiles balísticos de Irán.

Además, debe quedar claro que los misiles balísticos golpean mucho más fuerte que los misiles de crucero y contienen ojivas mucho más grandes que los drones suicidas de largo alcance. La precisión de los misiles balísticos de corto alcance de Irán se ha vuelto impresionante , y su precisión es más que adecuada para arruinar los nodos de producción de energía y distribución de electricidad de Ucrania, causando daños potencialmente catastróficos. También están probados operativamente , incluso contra los intereses de EE. UU. y sus aliados en Irak. También se sabe que los SRBM de Irán son bastante rápidos y, en algunos casos, maniobrables, lo que los hace más difíciles de interceptar y proporciona efectos cinéticos mejorados incluso contra objetivos fortificados. En nuestra entrevista del 28 de octubre con el jefe de inteligencia de Ucrania, el mayor general ucraniano Kyrylo Budanov destacó preocupaciones similares :

TWZ: ¿Qué tan preocupado está por los misiles balísticos de corto alcance (SRBM) iraníes, Fateh-110 y Zolfaghar SRBM, capaces de alcanzar objetivos a distancias de entre 186 y 435 millas, que están llegando a Rusia ? ¿Y cuándo crees que llegarán esos?

KB: Creo que es probable que el próximo mes los veamos usados ​​aquí.

TWZ: ¿Y qué tan preocupado estás por esa amenaza?

KB: Es una amenaza seria porque los misiles iraníes, a diferencia de los rusos, son de muy alta precisión, muy alta velocidad y esas características han sido probadas en combate.

Como resultado de todos estos factores, la introducción potencial de los SBRM iraníes pone la infraestructura eléctrica de Ucrania en un riesgo inmenso y ese riesgo llega en el peor momento posible, cuando comienza el frío del invierno.

Para tener una buena oportunidad de contrarrestar los misiles balísticos construidos por Rusia en Irán, Ucrania necesitaría el sistema de defensa aérea MIM-104 Patriot, que está optimizado para interceptar SRBM y lo ha hecho repetidamente en el pasado . Si bien se ha planteado, incluso en los niveles más altos, que el Patriotse está considerando para Ucrania, incluso si se declarara hoy que Estados Unidos los proporcionaría, se necesitarían muchos meses de entrenamiento para que estén listos para el despliegue. Patriot es un sistema altamente complejo que requiere una experiencia técnica única no solo para operar, sino también para mantenerlo. Si bien es posible que se proporcionen ‘contratistas’ para operar y apoyar las baterías Patriot ‘entregadas’ a Ucrania, tal movimiento parece poco probable ya que puede verse como una participación directa en el conflicto más allá del suministro de armas y apoyo externo. EE. UU. y la OTAN han hecho todo lo posible para no cruzar esa línea hasta el momento y no hay indicios de que esto esté a punto de cambiar, pero siempre es posible.

Más allá de eso, dar baterías Patriot a Ucrania también representaría un gran riesgo tecnológico que EE. UU. puede no estar dispuesto a aceptar en este momento. Tampoco hay muchas baterías sobrantes tiradas por ahí. De hecho, incluso para EE. UU., las baterías Patriot son activos relativamente preciados, especialmente para posibles operaciones de contingencia, a las que él o sus aliados tendrían que renunciar. Teniendo en cuenta el nivel de amenaza en Europa para la OTAN y para los EE. UU., en todo el mundo, proporcionar baterías a Ucrania podría verse como una invitación a un riesgo inaceptable en otros lugares.

Sí, sé que este es un panorama sombrío, pero es la realidad a la que se enfrentará Ucrania si de hecho aparecen misiles balísticos iraníes como apuntan todos los indicios en este momento .

Las preguntas sobre cuántos misiles balísticos se pueden proporcionar y qué tan rápido se pueden reabastecer siguen pendientes, con estimaciones que varían. Se cree que al menos un par de cientos de misiles son parte de la serie inicial de entregas, pero Irán necesita mucho dinero y tiene una reserva sustancial de estas armas y podría aumentar significativamente la producción con el respaldo financiero de Rusia. La producción/ensamblaje de licencias en Rusia también es eventualmente una posibilidad. Aún así, incluso un par de cientos de estas armas, que alcanzan sus objetivos sin ser molestadas, podrían significar un desastre para la red eléctrica de Ucrania, que ya está bajo presión. Y no se trata solo de la producción de electricidad, sino aún más de la distribución, y Rusia es muy consciente de esto y ajustará sus objetivos en consecuencia.

Y, por supuesto, estas armas también representan una gran amenaza para otros objetivos, especialmente aquellos en los confines occidentales de Ucrania, donde se establecen rutas de suministro clave y otra logística esencial y han podido operar bajo una amenaza reducida desde que Rusia no logró ganar la superioridad aérea temprano. en. Aún así, el reciente enfoque actual de Rusia en atacar la red eléctrica de Ucrania es claramente indicativo de para qué se utilizarán estos misiles.

La buena noticia aquí es que los ucranianos han demostrado ser duros como un clavo y son muy adaptables a las condiciones cambiantes de la guerra. Aún así, podríamos ver otro éxodo hacia el oeste si la energía para las principales ciudades, incluida Kyiv, demuestra ser totalmente poco confiable si está disponible en las profundidades del invierno.

También ha sido interesante ver la falta de presión internacional sobre Irán por suministrar estas armas a Rusia. Si bien el país ya está bajo fuertes sanciones, todavía hay palancas que mover, incluso si son principalmente diplomáticas. Interdecirlos es un riesgo de escalada completamente diferente, pero hacerlo realmente no es posible, ya que serían transportados en avión y / o entregados a través del Mar Caspio en barco.

El uso de SRBM iraníes, especialmente si se utilizan en parte para destruir la red eléctrica de Ucrania, solo aumentará los pedidos de EE. UU. para que suministre misiles balísticos de corto alcance MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) a Ucrania. Si bien este sistema ya ha alcanzado un estatus casi legendario sin haber llegado nunca al campo de batalla en Ucrania, la Administración Biden ha dejado en claro que no está interesada en suministrarlos, al menos en este momento.

Aunque Ucrania ha dicho que solo usará armas estadounidenses dentro de su territorio legítimo, existen temores reales de que suministrarlas pueda conducir a una gran escalada entre Rusia y la OTAN, especialmente si terminan alcanzando objetivos en Rusia. Si bien los cohetes guiados M31 HIMARS y M270 MLRS pueden disparar han tenido un gran impacto en el campo de batalla, ATACMS tiene casi cuatro veces y media el alcance y aproximadamente dos veces y media el tamaño de la ojiva que esas municiones. También golpea con una energía cinética mucho mayor. Así que estamos hablando de una clase de arma muy diferente que pondría a cualquier objetivo en Crimea al alcance y bajo amenaza.

Entonces, ¿cómo se puede disuadir el uso potencialmente devastador de los SRBM iraníes por parte de Rusia contra objetivos ucranianos? Una posibilidad que mencioné hace unas semanas es trazar una línea en la arena, por así decirlo, y decirle a Rusia que si importa y usa SRBM iraníes, EE. UU. suministraría ATACMS a Ucrania. Si bien algunos considerarían que este tipo de política arriesgada es claramente desfavorable, podría influir en el cálculo de Rusia y proporcionaría un claro pretexto para suministrar ATACMS a Ucrania. El mensaje es simple, si Moscú va a importar SRBM para usarlos en el campo de batalla en Ucrania, entonces Kyiv debería poder hacer lo mismo.

No apoyo ni rechazo tal movimiento, pero vale la pena discutirlo ya que el tiempo para tales mensajes se está esfumando rápidamente.

Con el supuesto cronograma de entrega de SRBM iraníes a Rusia acercándose, es muy probable que veamos estas armas en acción en un futuro relativamente cercano. Si diezman la infraestructura energética de Ucrania, los pedidos de defensas aéreas con capacidad antimisiles balísticos más avanzadas crecerán con fuerza, al igual que las demandas de dotar a Kyiv de armas similares para que tales ataques no queden sin control. Pase lo que pase, como la entrega de los drones suicidas Shahed-136 de Irán antes que ellos, el uso de estos misiles marcará una nueva fase de una guerra que hasta ahora no tiene un final a la vista y la devastación que podrían traer puede cambiar el cálculo del conflicto. por todos lados.

Fuente: The Drive

