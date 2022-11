Los del título, los Chipis, con Ch, no H, son chiquillos iliberales y progresistas, parte de una cohorte que tiene entre 14 y 24 años, el grueso de la generación Z, que representa el 16% de la población. Ya son consumidores, producen contenidos en las redes sociales, no pocos son influencers y, además, muchos eligen autoridades políticas.

Iliberales y progresistas. ¿Rara la combinación, no? Es que tienen muy poca paciencia con quienes no creen lo que ellos, no los quieren escuchar y, por lo tanto, se esmeran por impedir que quienes los incomodan —por lo que dicen y como lo dicen, o dijeron alguna vez; por lo que hacen y como lo hacen, o hicieron alguna vez— hablen. Pero, al mismo tiempo, sostienen posiciones que se identifican como avanzadas y progresistas alrededor de diversidad sexual y cultural, del clima, de la alimentación.

Todos los miembros de esa generación han pasado un porcentaje de sus vidas en reclusiones parciales o totales debidas a la pandemia, y una parte importante de sus vivencias interpersonales se dan en el marco de las redes sociales, los más chicos desde que tienen uso de razón y los mayores desde su ingreso en la adolescencia. Me gusta, no me gusta, comparto, cancelo, escandalizo, sigo, me someto.

En Nueva Zelanda y en los Estados Unidos los resultados son convergentes: los estudiantes universitarios están cada vez más renuentes a expresar sus opiniones en clase, frente a sus compañeros, en primer lugar en referencia a política, en segundo lugar con respecto a la religión y, finalmente, alrededor de preferencias sexuales y género. Ni hablar ni dejar hablar. Justo cuando, se trate de Elois Musk comprando Twiter o los múltiples actos de cancelación en los campus de educación superior en el mundo, la libertad de expresión —¿o expresión gratuita?— es un tema recurrente.