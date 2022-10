Lapid: El acuerdo con el Líbano evita la guerra con Hezbolá

Lapid dijo que el acuerdo brinda la mejor respuesta a nuestras necesidades de seguridad y citó al Jefe de Estado Mayor de las FDI, Aviv Kochavi, quien dijo en la reunión del gabinete que “no preserva nuestra seguridad, la mejora.

El acuerdo de límites marítimos entre Israel y el Líbano hace que la guerra con Hezbolá sea menos probable, dijo el primer ministro Yair Lapid poco después de que el gabinete diera su aprobación inicial al acuerdo.

El acuerdo “evita la guerra”, dijo Lapid en una conferencia de prensa. “Israel no tiene miedo de Hezbolá ; las FDI son más fuertes que cualquier organización terrorista. Al mismo tiempo, si podemos evitar una guerra, es tarea de cualquier gobierno responsable hacerlo”.

“En lugar de guerra, el acuerdo otorga a los ciudadanos israelíes miles de millones y seguridad energética para los próximos años”, afirmó.

Israel dejó en claro al Líbano que no retrasará su producción en el embalse de Karish, que Hezbolá amenazó aunque se encuentra en aguas israelíes que no estaban en el área en disputa. Israel no dudará en usar la fuerza para defenderlo, afirmó el primer ministro.

Lapid dijo que el acuerdo “da la mejor respuesta a nuestras necesidades de seguridad”, y citó al Jefe de Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, quien dijo en la reunión del gabinete que “no preserva nuestra seguridad, la mejora”.

Lapid también rechazó las críticas de la oposición, calificándolas de “propaganda mentirosa venenosa… destinada a medios políticos de personas que nunca vieron” el acuerdo. El primer ministro dijo que planea informar a los jefes de todos los partidos de la oposición sobre los detalles del acuerdo.

Cuando se le preguntó por qué el acuerdo tenía que completarse tan cerca de las elecciones del 1 de noviembre, Lapid señaló que Estados Unidos había estado mediando entre Israel y el Líbano durante más de un año, mientras que las elecciones se convocaron en junio.

Crisis de tiempo

Además, Lapid dijo que era importante completar el acuerdo antes de que el presidente libanés, Michel Aoun, dejara el cargo el 31 de octubre, de lo contrario, tomaría “meses o incluso años antes de que los líderes chiítas, sunitas y cristianos del Líbano pudieran firmar este acuerdo juntos”. .”

El ministro de Defensa, Benny Gantz , señaló que Hezbolá está respaldado por Irán y tiene decenas de miles de misiles.

“Deseo hablar hoy como alguien que comenzó la mayor parte de su servicio militar para el Estado de Israel en el Líbano hace más de 40 años, como alguien que conoce la realidad de la seguridad sobre el terreno, los costos de la guerra y, si me permite decir también: el pueblo libanés”, dijo Gantz. “El acuerdo que discutimos hoy es importante y justo, y sirve a los intereses más profundos del Estado de Israel”.

Gantz dijo que el acuerdo garantiza la libertad de acción de Israel frente a la costa y que Israel “no cedió ni un milímetro que es fundamental para nuestra seguridad”.

El embalse de Kana

La ministra de Energía, Karin Elharrar, dijo que no hay otra situación en el mundo en la que los países sin relaciones diplomáticas tengan un acuerdo sobre el desarrollo de un yacimiento de gas, de modo que “sin el acuerdo, la posibilidad de desarrollar [Kana] era cero”.

El embalse de Kana cruza desde aguas libanesas, a través del área en disputa que irá al Líbano en el acuerdo, y hacia aguas israelíes.

El gabinete aprobó el acuerdo de límites marítimos del Líbano en una votación anticipada y lo llevó a la Knesset para su revisión, no para votación.

Los aspectos clasificados del acuerdo se presentarán ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, en una reunión a puerta cerrada.

En catorce días, menos de una semana antes de las elecciones, será devuelto al gabinete para su ratificación final, pendiente de la aprobación del fiscal general.

La ministra del Interior, Ayelet Shaked, votó en contra de la propuesta y el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, se abstuvo, argumentando que debía someterse a votación en la Knesset. Los ministros restantes votaron a favor del acuerdo.

La decisión del gabinete de no someter el acuerdo a votación en la Knesset contradijo la recomendación de la fiscal general Gali Baharav-Miara, aunque dijo que legalmente no se requería una votación.

El asesor de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, trató de calmar las preocupaciones sobre el grupo terrorista respaldado por Irán Hezbolá, un partido en el gobierno libanés, que se beneficia del acuerdo.

“El Gobierno del Líbano ha estado bajo la amenaza de sanciones si alguno de sus ingresos se destina a Hezbolá y, por lo tanto, no ha permitido que suceda durante años”, argumentó Hulata en una rueda de prensa. “Este acuerdo no es diferente a otros que ha firmado Líbano; los fondos no irán a Hezbolá”.

Se espera que Israel reciba una carta de garantías de EE. UU. que, además de comprometer a EE. UU. con los detalles del acuerdo, diga que EE. UU. se asegurará de que los ingresos del Líbano del embalse no lleguen a Hezbolá de acuerdo con las sanciones de EE. UU.

Hulata dijo que el acuerdo “no coincide con los intereses de Irán en el Líbano” en el sentido de que “reduce la dependencia del Líbano de Hezbolá”.

“Creo que es en interés de Israel”, dijo. “Con el Gobierno del Líbano, a diferencia de Hezbolá, este no es un juego de suma cero”.

Hulata dijo que Israel está interesado en estabilizar el Líbano y su economía. Cuestiones estratégicas como esa, además de fortalecer la independencia energética de Israel, fueron la prioridad para Israel en la negociación, seguidas de las cuestiones de seguridad y el beneficio económico. Jerusalén también ve el acuerdo como una apertura para futuros acuerdos con el Líbano.

El primer ministro suplente, Naftali Bennett, rompió su silencio sobre el acuerdo luego de la reunión del Gabinete de Seguridad y dijo que “no hay lugar para celebraciones de victoria ni para llorar como si fuera una catástrofe. El acuerdo no es una victoria diplomática histórica, pero tampoco es una rendición terrible. Es un arreglo necesario debido a las circunstancias, con tiempos problemáticos”.

Bennett explicó que, como primer ministro, estaba a favor de negociar para crear una situación en la que el Líbano tenga una plataforma de gas cerca de Israel y, por lo tanto, esté motivado para disuadir a Hezbolá de atacar la plataforma israelí.

El acuerdo final no es lo que Bennett dijo que esperaba que fuera, ni se siente cómodo con el momento tan cercano a una elección.

Sin embargo, dijo, el establecimiento de seguridad lo convenció de que “las circunstancias requieren una decisión ahora, porque los desafíos de seguridad… crean un estrecho.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai