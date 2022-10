La sucesión de Mahmud Abbas ha comenzado y es a los tiros

El periodísta Carlos Gurovich señaló en Radio Jai que la violencia que se da especialmente en Jenin tiene que ver con una especie de libanización de la ciudad, donde diversos grupos quieren mostrar su poderío en vísperas de lo que será en algún momento la sucesión de Mahmud Abbas como presidente de la autoridad Palestina. Abbas es presidente hace 16 años y nunca hubo elecciones “su sucesión será a los tiros”.

Gurovich comentó el asesinato de la niña Noa Lazar de 18 años en el atentado terrorista del sábado por la noche en el puesto de control de Shuafat, en Jerusalem. “Las fuerzas de seguridad evitan múltiples antentados pero es imposible que alguno no tenga éxito”.

La nota optimista de la jornada es el acuerdo de Israel y el Líbano en el límite marítimo. Como en todo arreglo “ambos tienen la impresión de haber perdido algo” señala el cronísta. “Hezboláh no querrá boicotear y aparecer como el que impide un desarrollo económico para el Líbano, sería como darse un tiro en la pierna, pero esto es el Medio Oriente” señala. No se trata de paz y amistad sino de interés, los países no tienen amigos sino intereses.

