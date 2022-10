Radio Jai conversó con Ayelet Tsabari, multi premiada escritora israelí-canadiense, donde ahondó en sus obras sobre sus raíces y experiencias como descendiente de inmigrantes yemenitas en Israel.

“Del 1948 a 1951 una ola de casi 50.000 judíos de Yemen arribaron a Israel”, describió la entrevistada. “Aunque recibidos por el Estado de forma cálida, el aspecto social fue muy complicado, por aquel entonces la mayor parte de la población Israelí era europea y se observaban a los recién llegados como seres primitivos”.

Ayelet Tsabari fue partícipe desde pequeña de aquel fenómeno; “Aunque mi abuelo se había asentado antes de la creación del Estado de Israel, observé que en la literatura israelí era prácticamente imposible encontrar referentes yemenitas, y cuando habían eran reflejados en una luz caricaturesca y negativa”.

Ayelet ha publicado bajo la editorial Random House “The best place on Earth“, un compilado de conmovedores cuentos cortos. También ha publicado el premiado “The art of leaving”, un libro de memorias íntimas donde relata su difícil situación en salvaguardar sus tradiciones ancestrales en Israel.

Afortunadamente al día de hoy, la entrevistada afirma que “aunque la cultura israelí se mantiene primordialmente europea, existe un mejor entendimiento y representación a los distintos grupos étnicos del oriente”.

Redacción Ilan Uriel Jaievsky

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai