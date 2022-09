Hace 30 años, Brendan Fraser y Matt Damon protagonizaron ‘School Ties’, una de las pocas películas de Hollywood sobre el antisemitismo en la escuela

Por Stephen Silver

(JTA ) — Después de una larga pausa en su carrera provocada por una depresión y lesiones inducidas por un asalto, el actor Brendan Fraser está de vuelta en los titulares, ganándose los primeros rumores de los Oscar por su actuación en la próxima película “The Whale”.

Lo que quizás algunos de sus fanáticos más fervientes no se den cuenta es que uno de los primeros papeles de Fraser, junto con Matt Damon en lo que fue su primer papel importante en la pantalla, llegó en una de las pocas películas principales de Hollywood que se enfoca en el antisemitismo en las escuelas no judías.

En “School Ties”, que llegó a los cines hace 30 años este mes y se desarrolla en la década de 1950, Fraser interpreta a David Greene, un niño judío de clase trabajadora de Scranton, Pensilvania, que se matricula en una escuela preparatoria de élite de Nueva Inglaterra para su último año . de la escuela secundaria, para jugar como mariscal de campo del aclamado equipo de fútbol.

Se insta a David a mantener en secreto su judaísmo, y demuestra un éxito instantáneo en el campo de fútbol. Enfrentado a principios del otoño con una elección al estilo de Sandy Koufax, si perderse o no un gran juego que cae en Rosh Hashaná, David se escabulle solo a la capilla del campus a altas horas de la noche para rezar las grandes oraciones navideñas. Frente a un decano, le pregunta: “¿Valió la pena romper una tradición solo para ganar un partido de fútbol?”

“¿Su tradición o la mía, señor?” el responde.

Una vez que un invitado borracho a la fiesta posterior al juego deja escapar el secreto, David se encuentra a sí mismo como un paria. Lo que comienza con algunos chistes sobre “judíos y comunistas” en Harvard y cómo un compañero de clase “judió” a alguien por un trato por un estéreo da paso a insultos antisemitas durante una pelea en el baño (con el personaje villano de Damon, Charlie Dillon), una esvástica en la pared de su dormitorio y un escándalo de trampa destinado a incriminar a David.

Todos sus compañeros de clase, a diferencia de él, pertenecen a la clase WASP de clase alta y están bajo presión para ser la quinta o sexta generación de su familia en asistir a una escuela de la Ivy League. También está claro que muchos de ellos nunca habían conocido a un judío en su vida.

“School Ties” fue dirigida por el cineasta judío Robert Mandel y escrita por, entre todas las personas, el creador de “Law & Order” Dick Wolf. El padre de Wolf era judío, pero tenía una madre católica y era monaguillo; Wolf también asistió a la prestigiosa Academia Philips en Massachusetts. (Fraser no es judío, y Randall Batinkoff, que tiene un papel menor, parece ser el único actor judío en el elenco, aunque Cole Hauser, por parte de su madre, era descendiente del cofundador judío de Warner Brothers, Harry Warner). Mandel ha dicho en entrevistas que experimentó el antisemitismo durante sus años universitarios en la Universidad de Bucknell en la década de 1960.

“School Ties” fue un fracaso de taquilla demasiado didáctico, pero se ha hecho conocido por ayudar a impulsar las carreras de Fraser (conocido por protagonizar éxitos de taquilla como “The Mummy” y “George of the Jungle”), Damon y dos de Damon. futuros coprotagonistas de “Good Will Hunting”: Hauser y Ben Affleck. También presenta a Anthony Rapp, quien posteriormente interpretaría el papel de Mark Cohen en el musical de Broadway “Rent”.

Para los fanáticos judíos y las figuras del deporte, la película sigue siendo una piedra de toque cultural única.

Brent Novoselsky, un judío nativo de Skokie, Illinois, que jugó siete temporadas en la NFL como ala cerrada, principalmente para los Minnesota Vikings, le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que la película aborda una parte real de la historia que afectó a los atletas judíos.

“La película me impactó porque los años 40, 50 y 60 fueron tiempos difíciles para ser judío en los Estados Unidos”, dijo Novoselsky en una entrevista durante la semana de su inducción al Salón de la Fama del Deporte Judío de Filadelfia, el 21 de septiembre. “Sé esto debido a mi participación en el B’nai B’rith Sports Lodge de Chicago. La razón principal por la que existió fue para darles a los judíos de Chicago una salida para los bolos y otros deportes en los que no se les permitía participar”.

En 2020, Michael Neuman, un psicólogo ortodoxo que compitió y ganó un espectáculo de carrera de obstáculos organizado por Lebron James en un yarmulke en 2019 , presentó una llamada de Zoom de jugadores judíos actuales y anteriores de la NFL . El grupo discutió sus experiencias en la liga, vinculadas a la controversia de entonces que involucraba una publicación antisemita en las redes sociales del ex jugador estrella DeSean Jackson.

Neuman, que tiene poco más de 20 años y, por lo tanto, nació antes de que saliera “School Ties”, no había visto la película cuando se le preguntó por primera vez. Pero tuvo algunos pensamientos después de verlo recientemente.

“Una de las principales cosas que vemos en la película es estar orgulloso de quién eres, aunque nuestro entorno puede alejarnos de esa realidad”, dijo Neuman. “Desafortunadamente, muchos de nosotros decidimos no defender lo que somos y dejar que la gente pase por encima de nuestra identidad.

“David quería una vida en la que pensó que sería feliz, y cuando el odio se dirigió hacia él para derribarlo, reaccionó y lo creyó. Como dijo, se mintió a sí mismo, pero permitió que estas personas lo hicieran sentir diferente de lo que es. Si sabe que es un judío orgulloso y que no es diferente a los otros estudiantes, entonces no habría reaccionado con ira como al principio y manejado la situación como lo hizo al final”.

Parte de lo que hace que la trama funcione es que David Greene es un nombre muy común, relativamente ambiguo desde el punto de vista étnico. El curador de exposiciones e historiador del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos se llama David Greene, mientras que David Green es también el nombre del fundador no judío de Hobby Lobby. La Universidad de Georgia, de 2001 a 2005, incluso tuvo un mariscal de campo llamado David Greene, aunque no parece haber sido judío.

