Una película elogia al jefe de los partisanos de la Segunda Guerra Mundial que encontró las V2 de Hitler y murió en Israel en la oscuridad

Esta película del director Roman Shumunov retrata la historia real de Leonid Berenshtein, un espía soviético que ascendió en las filas de la clandestinidad y descubrió la planta que fabricaba los cohetes V2 de Hitler.

Roman Shumunov, el director de la película, quedó inmediatamente cautivado por la historia de Leonid Berenshtein. Nacido en Ucrania como judío soviético, Berenshtein saltó a la fama como reconocido líder partisano en la Segunda Guerra Mundial.

En 1944, descubrió una planta en Dembica, Polonia, que fabricaba el temido cohete V2, el arma secreta de Hitler. El Ejército Rojo atacó entonces la instalación, asestando un golpe crucial al Tercer Reich. Berenshtein se trasladó a Israel varios años después.

El nuevo documental “Berenshtein”, dirigido por el georgiano-israelí Shumunov, cuenta la historia del antiguo líder del batallón.

Shumunov describió sus encuentros con el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que falleció en 2019 a la edad de 98 años, a The Times of Israel: “Estuve sentado con un hombre que fue responsable de cosas enormes e internacionalmente significativas en la Segunda Guerra Mundial que impactaron en todo el resultado de la guerra”.

Continuó: “Tenía 95 años cuando le conocí. Tenía una habitación y media en un apartamento muy, muy pequeño. Nadie en Israel o en su zona tenía conocimiento de él. Era bastante extraño y un poco salvaje. Empezó a contarme su historia en cuanto le conocí”.

La producción, que en un principio iba a ser un documental, pero se cambió al género del docudrama y tardó casi cuatro años en completarse, presentó dificultades para el director, el reparto y el equipo.

Según Shumunov, no era un proyecto típico. “No es que tuviéramos un gran presupuesto para el montaje y el rodaje. No, era totalmente distinto. Lo llevamos a cabo de forma diferente”.

Shumanov afirmó que, debido a la ubicación ucraniana del rodaje, tuvo acceso a vídeos de “varias temporadas”. Todos nuestros personajes vivieron los mismos cuatro años durante el rodaje, al igual que los personajes reales durante la guerra. “Tuvimos nieve, tuvimos lluvia, tuvimos verano y tuvimos otoño”.

El joven Berenshtein es interpretado por el actor Yaroslav Kucherenko en la versión final, que también incluye entrevistas con el verdadero Berenshtein en su apartamento de Kiryat Ata y escenas de su carrera militar. El viejo Berenshtein aparece con Olga Proskyrenko, su cuidadora y ciudadana de Ucrania. Recuerda una fantástica carrera militar que comenzó con la batalla de Kiev en 1941 y terminó con su descubrimiento de la producción de V2 tres años después. Este descubrimiento tuvo un efecto más allá de la guerra porque fue un componente crucial de los programas espaciales de Estados Unidos y la URSS.

Shumunov declaró sobre el V2, el primer misil balístico del conflicto: “Creo que fue bastante crucial encontrar este cohete”.

El primer ministro británico Winston Churchill suplicó al primer ministro soviético Joseph Stalin en una carta fechada en junio de 1944 que Stalin ayudara a los aliados a encontrar la instalación. Con los cohetes V2, el Tercer Reich había bombardeado Londres.

Según Shumunov, el misil V2 representaba una seria amenaza para el ejército. “Era algo muy novedoso. En ese momento, ninguna nación [otra] poseía este tipo de arma. En realidad, tenía el potencial de cambiar el resultado del conflicto. Este cohete era la última esperanza de Hitler”.

Reconoció el descubrimiento como “algo grande, que salva muchas vidas” hecho por Berenshtein.

Berenshtein no parecía precisamente apto para el liderazgo militar al comienzo del conflicto.

En realidad es bastante extraño, dijo Shumunov. En Kiev, era un joven judío muy frágil. Pasó todos los años de su infancia con su madre. Cuando tenía unos cinco años, su padre falleció. El cineasta continúa diciendo que había una fuente de fuerza: “Su padre le pidió que ayudara a su madre y que fuera fuerte antes de morir”.

Shumunov pensó: “Me decía que cuando estaba en circunstancias difíciles, siempre recordaba las palabras de su padre”. “No sé exactamente qué le convirtió en un líder, pero había algo dentro de él”, dijo el orador.

Berenshtein se alistó con los partisanos en peligro. Con la ayuda de sus aliados, los alemanes habían tomado el control de Kiev. Como partisano, Berenshtein se esforzó por ocultar su verdadero nombre y su religión. Cuando su comandante se enteró, aún lo aceptó. Demostró su talento para demoler trenes alemanes y, a medida que aumentaban sus éxitos, acabó alcanzando el liderazgo.

Ser partisano “era bastante más difícil que estar en el ejército regular”, según Shumunov. Muchos de ellos no tenían reglas. No tenías tiempo para volver a casa. Solo te las arreglabas para salir adelante cada día. Cada vez, estabas en medio del enemigo y en primera línea. Era extremadamente difícil porque no había tiempo para descansos.

En un hipotético incidente, los alemanes atacan una ciudad ucraniana, obligando a Berenshtein a tomar una difícil decisión. Masacran a los habitantes y la incendian. Él observa desde lo alto de una colina, al otro lado del río, junto a Marina, una compañera partisana que es el único personaje inventado de la película y a la que se le atribuye el haber sido “inspirada por miles de mujeres partisanas”. Marina intenta intervenir, pero Berenshtein la detiene antes de que pueda cruzar el río. Aunque está igual de conmocionado por el crimen, cree que no pueden intervenir porque al hacerlo los partisanos correrían el riesgo de sufrir represalias.

En uno de los escenarios, se muestra la intolerancia de Berenshtein ante un crimen de guerra real cometido por sus propios hombres. Berenshtein supervisó la ejecución de cuatro miembros de la unidad, incluido el teniente, después de que el teniente de una unidad violara y robara a una maestra colaboracionista.

Al viejo Berenshtein se le oye decir en la película: “El saqueo o el asesinato no se produjeron bajo mi vigilancia”. Fallaron. Todos sabían que los condenaría a muerte por ello a partir de ese momento. Eran conscientes de que no podían robar o violar. Cualquiera que lo hiciera tenía que responder por su conducta, ya que éramos soldados del Ejército Rojo.

En una escena posterior, Berenshtein envía a sus seguidores a una nueva misión. En el aeropuerto de Slavuta, en el oeste de Ucrania, suben a un avión. Una de las operadoras de radio de su equipo, Alexandra “Shura” Luneva, acabó convirtiéndose en su esposa. Irónicamente, se cuela en el avión justo a tiempo en la película.

Los partisanos llegan a un campo de concentración abandonado en Polonia cuando aterrizan. El tema de la cámara es la respuesta de Berenshtein.

No vemos los cuerpos, según Shumunov. “No vemos los componentes del cuerpo… Solo lo vemos como él ve las cosas… Nuestros cerebros hacen que lo que él ve se complete en nuestras mentes. El poder de nuestro cerebro supera la capacidad de cualquier cámara o efecto [especial]”.

Berenshtein y Shura se casaron en 1946, tras el final de la guerra. Tienen dos hijos. Él publicó numerosos libros sobre sus experiencias en la batalla. La familia Berenshtein se trasladó a Israel en 1993.

En sus últimos años, Berenshtein expresó sentimientos encontrados sobre el trato que recibió en Israel. Un medio de comunicación le citó diciendo: “Nunca busqué ni buscaré ayuda, pero nadie me la ofreció ni se interesó; así es como vivo. Soy un veterano de guerra herido y certificado, sin ninguna compensación, después de pasar por numerosos paneles médicos, según yo”.

Trágicamente, Berenshtein falleció mientras se rodaba la película que lleva su nombre, y se grabaron imágenes de su funeral.

Debido a la invasión rusa de Ucrania desde el estreno de la película, las ciudades ucranianas de Bucha e Irpin se han convertido de nuevo en zonas de guerra.

Shumunov señaló que “todo nuestro personal era ucraniano. Les encantó hacer esta historia porque es su historia; hubo muchos partisanos en Ucrania que lucharon por todo: su libertad, su honor, etc. Sin embargo, dados los vínculos del tema con el Ejército Rojo, Rusia y la Unión Soviética, ahora es extremadamente sensible”.

La película fue alabada por la crítica y se llevó dos premios en el Festival de Cine Israelí de Montreal de este año: mejor largometraje y mejor director. Mientras tanto, Shumunov se mantiene ocupado. Con la ayuda de la distribuidora del actor de Hollywood Will Smith, Telepool, puso en marcha “Munich ’72”, una retrospectiva sobre el 50.º aniversario de los atentados terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de 1972.

La miniserie de televisión “Memory Forest”, basada en una narración ficticia de adolescentes israelíes que recorren los lugares del Holocausto en Polonia, es otro de sus recientes proyectos.

En la película de Roman Shumunov “Memory Forest”, Alex Silberg interpreta el papel principal. (Cortesía)

Las acciones ocasionales de los cuatro personajes principales, los estudiantes de secundaria Shani, Kobi, Liluch y Omri, pueden hacer dudar a algunas personas. Encuentran tiempo para publicar en las redes sociales, beber en las habitaciones de los hoteles, intercambiar bocadillos en los autobuses de la gira y, en el caso de Shani y Kobi, negociar un romance en lo que pretende ser una ocasión seria. Sin embargo, se sienten igualmente conmovidos por lo que ven como todo el mundo, y Rivka, la superviviente del Holocausto que se une a su gira, muestra empatía y comprensión hacia ellos.

Shumunov declaró: “Solo quería demostrar de forma realista nuestro vínculo con nuestro pasado. Quería introducir la historia a una edad más temprana”.

Todo el mundo afirma que los personajes son iguales a nosotros, continuó. Para dejar de lado todas las tonterías, el objetivo era hacerlo mucho más realista, lo más realista posible. La generación más joven de hoy está más ocupada y es más inteligente de lo que nunca imaginamos. Si se aborda con seriedad, tendrá éxito.

