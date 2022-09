¿Firmarán Israel y China un acuerdo de libre comercio?

Al parecer, Israel y China han estado trabajando para lograr un acuerdo de libre comercio desde 2016. Ahora, eso parece estar llegando a buen puerto. De hecho, un representante del consulado israelí en Hong Kong dijo al South China Morning Post que Israel y China esperaban firmar un acuerdo comercial para finales del año.

Un acuerdo de libre comercio entre Israel y China supondría la formalización de una relación cada vez más estrecha entre ambos países. El comercio anual entre Israel y China ha pasado de 250 millones de dólares en la década de 1990 a más de 20.000 millones en 2021, según datos de las aduanas chinas. China ya es el mayor socio comercial de Israel en Asia.

Las conversaciones indican el último paso en el intento de China de aumentar su influencia en Oriente Medio, tras los esfuerzos por mejorar sus asociaciones con otros actores importantes de la región, como Irán, Arabia saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la unión política y económica de seis países que incluye a Arabia saudita junto con Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El artículo del South China Morning Post interpreta que las negociaciones de China con Israel quizás estén motivadas por algo más que ambiciones económicas; su autor señala que dicho “pacto comercial facilitaría la colaboración de China con las naciones de Oriente Medio en cuestiones más amplias, al demostrar que no se alinea únicamente con las naciones árabes como en el pasado”.

¿La creciente intimidad de Israel con China pondrá en peligro su relación con Estados Unidos? Es muy poco probable. En enero de 2022, Haaretz informó de que Israel “notificaría a Washington los acuerdos significativos que alcanzara con China, y dijo que reexaminaría estos acuerdos si se planteaba la oposición”. Luego, en agosto, The Times of Israel señaló que debido a la presión de los sucesivos presidentes estadounidenses, primero Donald Trump y ahora Joe Biden, muchos en Israel consideraban que el “período de luna de miel” entre su país y Pekín había concluido.

Sin embargo, a principios de año, el Middle East Eye opinaba que “en última instancia, la promesa de Israel a EE.UU. sobre China indica una perspectiva a corto plazo, con el objetivo de ganar algunos puntos con la administración Biden a expensas de los intereses económicos de Israel a largo plazo”. En consecuencia, los informes sobre un inminente acuerdo de libre comercio entre China e Israel sugieren que este último podría estar esperando dar prioridad a sus intereses económicos, aunque sigue sin estar claro el grado de compensación que esto representa.

Es probable que se necesite algo más que un acuerdo comercial para que las relaciones entre Israel y Estados Unidos tengan un impacto significativo. Después de todo, esta misma semana, el Departamento de Estado ha sido ampliamente criticado por lo que se consideró una respuesta inadecuada al asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en mayo. Un reciente ensayo publicado en la revista Mosaic por Assaf Orion, director del Centro de Política Israel-China del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, sostiene que los temores de que Israel “caiga en la órbita de China” son muy exagerados. “El Estado judío ha sacado conclusiones realistas basadas en el reconocimiento tanto de los riesgos como de los beneficios que presenta China, y estructura su política en consecuencia”, escribe Orion. “Del mismo modo, Jerusalén no tiene que elegir entre Washington y Pekín, porque ya ha elegido lo primero”. Pero si Israel firmara un pacto comercial con China, iría, no obstante, en contra de los deseos de dos administraciones presidenciales estadounidenses consecutivas.

Además, incluso la percepción de unos lazos más estrechos entre Israel y Pekín podría tener un efecto en las relaciones estadounidenses con cada uno de estos países, y quizás en el papel de Estados Unidos en Oriente Medio de forma más general.

Centrarse en China es una herramienta especialmente útil para quienes presionan para que Estados Unidos mantenga una política exterior y de defensa musculosa. Por ejemplo, a medida que la presencia de China en África ha ido creciendo en los últimos años, antiguos funcionarios del gobierno han argumentado que Estados Unidos debe estar preparado para igualar los movimientos de Pekín como forma de equilibrar su influencia. También en Washington, el consenso de que una China en ascenso plantea graves problemas a Estados Unidos llevó a la aprobación de la Ley de Chips y Ciencia, un proyecto de ley de inversión tecnológica de 280.000 millones de dólares, con apoyo bipartidista.

Algunos en Estados Unidos ya han afirmado que los llamamientos a reducir la presencia estadounidense en Oriente Medio han abierto la puerta a que China persiga sus propios intereses económicos y políticos en la región y sustituya la influencia estadounidense por la suya propia. La firma de un acuerdo comercial bilateral con el socio regional más cercano a Estados Unidos seguramente envalentonará esas voces.

Israel ha intentado preventiva y desesperadamente pivotar estratégicamente hacia China, India y otros Estados no occidentales para compensar su eventual pérdida de sus facilitadores, financiadores y patrocinadores en Occidente […] Este intento tiene pocas posibilidades de éxito dado que en estos países, a diferencia de Estados Unidos y Europa, Israel carece totalmente de influencia estratégica.

Aunque Israel sigue enfrentándose a la condena internacional por las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y la violencia sancionada por el Estado, las noticias recientes sugieren que el pronóstico de Barghouti de que “China tendrá poco uso para […] cada vez más un paria mundial, como Israel” puede ser incorrecto. De hecho, Israel y China han sido capaces de mantener una relación de cooperación, a pesar de que el primero vacila entre la condena y el silencio sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por China en Xinjiang y el apoyo permanente del segundo a la creación del Estado palestino.

Sin embargo, para Israel, China no puede sustituir a Estados Unidos, y no lo está intentando. Por lo tanto, si los informes de los últimos meses son correctos, Israel no entraría en un acuerdo comercial potencialmente impactante sin aclararlo primero con Washington. Esto hace dudar de que un acuerdo comercial entre China e Israel sea inminente después de todo.

Por: Blaise Malley es editor asociado de The National Interest. Su trabajo ha aparecido en The New Republic, The American Prospect y otros medios

Fuente: The National Interest

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai