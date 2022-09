En México “no bajaron los índices de crímenes, pero los militares son los dueños de las calles” – Anguiano

El analista político Carlos Anguiano dialogó en Radio Jai sobre las reformas que desea hacer el presidente López Obrador.

“Después de 18 años manifestando su oposición a que el ejército salga a las calles a cumplir funciones, de repente López Obrador cambió de parecer. El presidente, al inicio de su gestión, creó la Guardia Nacional […] Se pensó como una policía reforzada con militares con la finalidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado”.

Sin embargo, Anguiano explica que, a pesar de las nuevas medidas, “no bajaron los índices de crímenes, pero son los dueños de las calles. El crimen organizado está cómodo, nadie los persigue. […] El presidente incluso pidió que se defiende a los criminales porque ellos también son seres humanos”.

Asimismo, “a los militares se los dejó a cargo de puertos marítimos, aeropuertos, patrullan las calles, están a cargo de las grandes obras como por ejemplo el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, pareciera ser que el ejército es el gran consentido de este gobierno”.

Por otro lado, lamentó la falta de información en torno a los gastos del Ejército mexicano: “Por supuesta seguridad nacional, no se publica el dinero que reciben por parte del estado nacional. Si alguien quiere saberlo, no hay donde buscar. No hay transparencia. Les están dando demasiado poder”.

Redacción Agustín Lombardo Frey.

