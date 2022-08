Las FDI suspendieron el entrenamiento después de que un soldado muriera en un “raro” accidente de tanque en los Altos del Golán

El ejército suspendió los ejercicios de entrenamiento después de que un soldado israelí muriera en circunstancias poco claras durante un ejercicio con tanques en el norte de Israel el martes por la noche.

Según la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el incidente, el soldado del 82º Batallón del Cuerpo Blindado fue encontrado inconsciente con una “lesión grave en la cabeza” dentro de un tanque durante el simulacro con fuego real en los Altos del Golán.

El soldado, un cargador, fue encontrado con la cabeza en una zona insegura entre la torreta y el casco. Los soldados bajo ninguna circunstancia pueden colocar ninguna parte del cuerpo en este espacio mientras el sistema de movimiento de la torreta está activado, de acuerdo con los protocolos de las FDI.

La investigación inicial dijo que el soldado pudo haberse golpeado la cabeza mientras el tanque conducía o se derrumbó debido a una condición médica no especificada, y luego cayó en el área insegura del tanque y resultó herido.

La investigación dijo que mientras el tanque conducía, el comandante notó que el cargador no respondía. Luego, el equipo se detuvo y sacó al soldado del tanque, y el ejercicio se detuvo.

Los equipos médicos llegaron al lugar y el soldado fue llevado a un APC para llevarlo a una base cercana para recibir tratamiento médico adicional. Pero su muerte fue declarada en el camino, según la investigación.

El incidente fue descrito por las FDI como “extremadamente raro” y no estaba completamente claro cómo el soldado terminó en el área insegura del tanque. Un exconductor de tanques describió el área a The Times of Israel como el “triángulo de la muerte” del tanque. Dijo que está justo detrás de donde se encuentra el cargador, y están capacitados para no caerse mientras los sistemas de movimiento electrónico de la torreta están encendidos, especialmente cuando está en movimiento.

Los oficiales que inspeccionaron la escena descubrieron que aparentemente no había habido problemas con el tanque en sí, las fuerzas que lo operaban o las condiciones en las que se llevó a cabo el simulacro.

El casco del soldado será tomado para ser examinado.

En un comunicado el miércoles por la tarde, las FDI dijeron que el jefe del Comando Norte había designado al Coronel Shaul Israeli, comandante de la Brigada 205, para dirigir un equipo de expertos que investigaría el asunto.

Por otra parte, se abrió una investigación de la Policía Militar que presentaría sus conclusiones al Cuerpo de Abogados Generales Militares para su evaluación.

El soldado no fue nombrado de inmediato.

El jefe de las Fuerzas Terrestres de las FDI ordenó la suspensión de todos los ejercicios de entrenamiento que involucran vehículos blindados, además de la práctica en el campo de tiro, hasta que se investigue más a fondo el asunto.

El accidente del martes se produjo después de que un soldado israelí, Nathan Fitoussi, de 20 años, fuera asesinado a tiros a principios de este mes después de que regresara a un puesto de guardia cerca de la ciudad palestina de Tulkarem y fuera identificado erróneamente como una amenaza, y en medio de informes de fallas operativas adicionales.

Fuente: The Times of Israel

