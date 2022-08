Cristina Caamaño será la embajadora de Argentina en Israel

Ante las versiones sobre la confirmación de la designación de la ex interventora de la AFI como embajadora en Israel, Radio Jai se comunicó con ella quién confirmó la información. Su pliego y designación deben ser aprobados en el Senado de la Nación.

De pasar los trámites formales Caamaño estaría haciéndose cargo de la legación diplomática a finales del 2022.

Republicamos una entrevista que le realizáramos hace algo más de 2 meses cuando surgía su candidatura como embajadora coincidente con el affaire del avión venezolano -iraní y su tripulación detenidos en la Argentina.

Cristina Caamaño es abogada, docente y ex fiscal argentina. Hasta el 6 de junio de 2022 fue responsable de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), fecha coincidente con la llegada del avión venezolano iraní que causo un revuelo en nuestro país y en la región.

Radio Jai la entrevistó para conocer su lectura acerca de este episodio, y por el trascendido de que el Presidente Alberto Fernández le propuso ser Embajadora de la Argentina en Israel, a partir de la renuncia del anterior representante, Sergio Uribarri, motivada por una sentencia judicial en su contra en una causa por corrupción.

Caamaño ratificó el ofrecimiento y señaló que aun no ha decidido la respuesta que dará al ofrecimiento presidencial. Entretanto, ha manifestó estar manteniendo reuniones con personas allegadas y de su confianza, para reordenar su realidad y evaluar la posibilidad de asumir, -tal como ella lo llama-, “este gran desafío”. “No me gustaría fallarle ni al Presidente, ni al país, ni a la colectividad. Quiero estar segura, dado que no vengo del espacio diplomático”. Es un dilema en términos de la función a cumplir, quiero saber en qué puedo ser útil a la Argentina y a Israel; cómo puedo articular esa relación, para poder encontrar un beneficio recíproco para ambos países: qué puede servirle a Israel de Argentina y qué puede Argentina adquirir de Israel, ya sea en tecnología, cultura y conocimientos”.

A propósito de la noción que se tiene de la Dra. Caamaño de inclinarse hacia una ideología proPalestina, Radio Jai le consultó sobre la visión que tiene respecto del histórico conflicto de Medio Oriente. “Soy una mujer que siempre militó en los derechos humanos, esa es una realidad, y es parte de lo que hago bien. Así y todo, tengo ascendencia judía, y por otro lado, cuando uno va como embajador, no entra a analizar los problemas internos del país, sino que intenta tener la mejor relación. Y aquí no se trata de articular meramente temas económicos, sino culturales. Hay mucha comunidad argentina, y, -si decidiera ir-, me siento mucho más segura con lo cultural que del resto de las relaciones que se pueden entablar, por ejemplo, desde el plano económico. Por eso, estoy reuniéndome con personas para interiorizarme sobre cuestiones relativas al bagaje de Israel”. Como agregado, la política refirió tener ascendencia judía, por parte de un abuelo materno León (por Tolstoi), nacido en Argentina en 1913, con el que compartió hasta sus 38 años, y cuya madre habría llegado de Polonia huyendo de algún pogrom de la época.

Específicamente del conflicto, Caamaño aseveró que nunca fue proPalestina, ni tampoco proisraelí, sino que su tarea es decidida en defensa de los derechos humanos tuvo siempre su eje en la Argentina. Así, “desde la AFI firmamos un convenio con Casa de Moneda para digitalizar cinco millones de fichas de ciudadanos argentinos que han desaparecido, material físico que se está deteriorando desde la época de la dictadura”.

“Nunca he declarado respecto de agresiones en el plano internacional, desde la AFI siempre nos hemos alineado con la postura de la Cancillería”.

En referencia precisa al incidente con el avión venezolano iraní, la Dra. Caamaño fue consultada respecto de las alertas emitidas desde Uruguay y Paraguay, previas a su salida como titular del área de Inteligencia:

“Yo no recibí ninguna información, sí sé que el día 6 de junio (fecha en que se realizó el traspaso de funciones con el Ingeniero Agustín Rossi llegó el avión , que no tenía ningún alerta, dado que lo que llegan son alertas sobre personas. No había nada de eso, y cuando Uruguay no lo aceptó, se armó un gran circo de parte de la oposición en el momento de su arribo”. “Nosotros emitimos un protocolo para los casos de alertas de personas, en general son por financiación para el terrorismo, son por terroristas o afines al terrorismo. Se realiza un seguimiento de esas alertas, y en este caso no había ninguna alerta. Ni de Uruguay ni tampoco de Paraguay, como así tampoco de los Servicios de Inteligencia extranjeros, cuando eso es habitual. Tampoco lo hemos recibido desde nuestros organismos nacionales”. Asimismo, destacó que ya existieron oportunidades en que la AFI, -trabajando en forma conjunta con la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), detuvo y expulsó del país a personas que tenían una alerta por terrorismo.

“Nosotros tenemos un protocolo de alertas para estos casos, que se abre entre cinco a seis veces por mes, y siempre hemos funcionado bien. La información siempre proviene de organismos extranjeros, y con todos los países siempre nos hemos llevado muy bien y hemos trabajando juntos desde el primer día. Con todos ellos, el tema número uno de la agenda común era el tema terrorismo”.

La funcionaria enfatizó el hecho de que el incidente ahora está judicializado, y cuando ello ocurre, los organismos se apartan para dejar trabajar a la Justicia y concurren solo si son convocados por la justicia.

Radio Jai le pidió opinión respecto de las aseveraciones del nuevo titular de la AFI, Agustín Rossi, que a las pocas horas señaló que no veía nada extraño y que el vuelo con una tripulación de 5 iraníes y 14 venezolanos tenía objetivos de instrucción para pilotos, y, -si bien Cristina Caamaño afirmó desconocer la información que maneja el actual responsable de la AFI- subrayó su idoneidad para la función que está cumpliendo, y se apoyó en la versión difundida por los medios periodísticos, respecto de la carga de autopartes para la empresa Volkswagen. Afirmó desconocer a las personas que viajaban en ese vuelo, así como destacó la seguridad existente en la Triple Frontera como efecto de su gestión, si bien reconoció que el problema allí es el financiamiento del terrorismo.

Consultada sobre si la Argentina se encuentra en la mira del terrorismo, manifestó que nuestro país no ha sido considerado objetivo del terrorismo internacional, mientras ella estuvo en funciones en la AFI.

En relación al estrecho vínculo y alianza entre Venezuela e Irán, la doctora Caamaño aseveró que “desde la agencia se manejan todas las hipótesis”. A este respecto, se recordó el frustrado intento de atentado contra blancos israelíes en Colombia que tuviera a Irán como incitador en el contexto del preocupante avance y penetración sobre la región.

“Irán es un objetivo que la Argentina tiene que tener presente siempre. Las fuerzas AL QUDS de la guardia Revolucionaria Islámica están actuando en algunos países de Latinoamérica, no en Argentina puntualmente”.

“Cada vez que llega una alerta de estas características, damos información al Ministerio de Seguridad para que refuerce los objetivos israelíes. Esto siempre lo hemos hecho”.

Por otra parte, la letrada mencionó que, desde sus inicios en la gestión, el organismo estaba abocado al espionaje interno, -tarea, sin embargo, prohibida-, y ha reforzado fuertemente la capacitación del personal para desterrar estos procedimientos de raíz. “En este sentido, hemos dado un salto de calidad, hemos mejorado muchísimo”. “En este sentido, cumplí con lo que me pidió el presidente: hacer un organismo transparente, y que no hagamos espionaje interno ilegal sino inteligencia estratégica”.

Finalmente desestimó categóricamente los comentarios del “dirigente social”, Luis D Elía, quien deslizó la idea de que todo este incidente podría ser una operación del Mossad.

