Panorama de noticias de Israel en las vísperas de shabat

Itzik Horn, periodista radicado en Israel, dialogó en Radio Jai sobre las últimas noticias pertinentes al Estado hebreo.

En lo referido a las tensiones en torno al aparente inminente acuerdo nuclear entre las principales potencias e Irán, el entrevistado explicó que “las opiniones dentro de Israel son diversas”. Aquello se vio reflejado en las declaraciones del jefe del Mossad expresando que “está en contra del acuerdo” en contraposición con las preferencias de las FDI, “que entienden que es preferible un acuerdo malo, pero que ponga a Irán ciertos límites y que pueda ser vigilado, a no tener nada”.

No obstante, existe consenso al interior del país respecto a la determinación de que Irán no consiga capacidades nucleares. Tal postura es frecuentemente reflejada en las declaraciones del ministro de defensa, Benny Gantz, afirmando que “Israel se reserva el derecho de hacer todo lo que tenga que hacer para no permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear”.

Por otro lado, Horn se refirió a un reciente intercambio entre Jordania y el Estado de Israel. Explicó que la última de las medidas propulsadas por el gobierno a fines de mejorar la situación de los palestinos fue habilitarles el uso del Aeropuerto Ramón, ubicado en las proximidades de la ciudad de Eilat. Aquello se debe a que anteriormente “los palestinos que estaban en Judea y Samaria […] tenían que pasar a Jordania para volar a Europa, los países árabes o donde sea”. Sin embargo Jordania percibió tal decisión por parte de Israel como nociva a sus intereses económicos, dado a que podría implicar la pérdida de una gran parte del tráfico de palestinos por el aeropuerto de Amman y en consecuencia una reducción de los ingresos recibidos por el reino hachemita, por lo que sus funcionarios decidieron condenar públicamente al Estado judío.

