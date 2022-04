Arboreto de las Naciones: Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo junto a Aleksandra Piątkowska, Embajadora de Polonia en Argentina

El proyecto del KKL “Arboreto de las Naciones” continúa sembrando raíces. Todos los meses un nuevo árbol será plantado en la Plaza Israel. Cada árbol es representativo de una nación que forma parte de nuestro país. Este Martes 19 de Abril, el KKL tuvo la posibilidad de plantar un nuevo árbol junto a la Embajada de Polonia representada por su Embajadora Sra. Aleksandra Piątkowska.

Esta plantación es muy importante para el Keren Kayemet LeIsrael. Estamos atravesando el mes del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo. Una fecha especial, donde rendimos homenaje a los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto.

Desde principios de la década de 1960, en Yom HaShoah, el sonido de una sirena detiene el tráfico y a los peatones en todo Israel durante dos minutos de silencio. La sirena suena al atardecer, cuando comienza el Día de la Memoria y de nuevo a las 11 de la mañana del día siguiente. Es por eso, que el KKL también comenzó su plantación encendiendo una vela en homenaje a todas las víctimas del Holocausto y realizando un minuto de silencio.

El Presidente de KKL Argentina, Sr. Danny Lew reflexionó acerca de las fechas que estamos atravesando. “Estamos cursando la festividad de Pesaj, las pascuas judías. Una festividad cargada de simbolismos y tradiciones, donde durante 8 días celebramos el fin de nuestra esclavitud en Egipto. Tras siglos de exilio y esclavitud logramos liberarnos del faraón, logramos recuperar nuestra libertad y nos convertimos en una nación.

La historia nos puso frente a muchos faraones. Siempre hemos demostrado que somos un pueblo de paz, pero que sabemos enfrentar y sobreponernos a los faraones.

Hoy, 79 años después, estamos acá, honrando a los héroes del Levantamiento del Gueto de Varsovia, a Mordejai Anielewicz, a Pawel Frenkel y a los miles de valientes por ellos liderados. Cada vez que plantamos un árbol, es un acto de fe. Este árbol que plantaremos hoy, es un árbol joven; lo plantaremos esperando que crezca, se fortalezca y quizás un día sean nuestros hijos, nuestros nietos quienes disfruten de su sombra, de sus frutos, del aire que sus hojas liberen.

Plantar un árbol es un acto de fe y esperanza. Es nuestro legado para las próximas generaciones. Generaciones a quienes deseamos puedan vivir en hermandad, sin nuevos faraones”.

Esta plantación contó con la presencia de Rosa Rotenberg, sobreviviente del Holocausto, nacida en Varsovia. Ella transmitió que “es un honor y un orgullo poder estar acá con ustedes. Me alegra mucho poder estar presente en este acto tan significativo. Por la fecha, 19 de Abril, fecha que tengo marcada a fuego. Por la plantación de un árbol que significa vida; renacer, y también en recordación por los que ya no están más. Mis padres y sus hermanos formaron parte del levantamiento del Ghetto de Varsovia, por lo cual me emociona mucho poder estar acá honrándolos. Agradezco mucho a la Embajadora de Polonia, al KKL y a todos los que se acercaron a vivir este momento conmigo”

Por su parte, la Sra. Aleksandra Piątkowska, Embajadora de Polonia en Argentina, transmitió que “Es un orgullo para mi estar en este acto tan importante junto a todos los invitados. Este es el mes del Holocausto. En él, fallecieron 6.000.000 de judios y entre ellos, 3.000.000 de judíos Polacos. Es una herida que tengo en el corazón, como polaca, como embajadora, como persona. El Levantamiento del Ghetto de Varsovia, fue un acto de heroísmo para luchar por la libertad y los héroes siempre se quedan con nosotros.” También, expresó que “Plantar un árbol es muy especial. El árbol tiene un significado muy importante; está presente como el símbolo de la vida. Para mí, plantar un árbol significa ubicar las raíces en la tierra, para que el árbol pueda alimentarse, crecer, tener hojas. Sin raices, no hay crecimiento, no hay vida, no hay identidad”

Previo a la plantación del árbol, Alejandro Avruj, rabino de la comunidad Amijai, realizó la bendición del mismo. Alejandro, reflexionó acerca del significado que tiene plantar un árbol en un día como hoy. “Estamos parados sobre los escombros de la humillación, de las heridas, de la tragedia que nos sucedió como humanidad y sociedad. Estamos a miles de kilómetros del lugar donde sucedieron las cosas, en uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros estamos diciendo que queremos seguir respirando, queremos más oxígeno y darle más energía a nuestra respiración plantando árboles. Miles de kilómetros no nos separan del compromiso por la memoria.”

El acto contó con la presencia de la Sra. Carmen Polledo, Subsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad; Nicolas Pakgojz, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano; la Sra. Paula Perea, representante de la ViceJefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; el Dr. Guillermo Yanco, Vicepresidente del Museo de la Shoá; el Sr. Ianki Hamra y la Sra. Sandra Sztatman miembros de la comisión directiva de Amia; la Sra. Alejandra Tolcachier; Directora de Marcha por la vida en Argentina; Colo Mirchuk, Director Ejecutivo de Amijai; miembros de la comunidad judía, representantes de prensa y el equipo profesional de la Comuna 14, la dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, la Secretaría de Ambiente, APRA y al Centro de Información y Formación Ambiental.

El Keren Kayemet LeIsrael sigue sembrando vida, construyendo puentes entre naciones y con ello, sembrando futuro. Plantar un árbol siempre es motivo de festejo y de esperanza. “Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas”. Al igual que los árboles que comienzan siendo semillas y con el tiempo se vuelven cada vez más grandes y fuertes, lo mismo sucedió con nuestro pueblo. Quisieron destruirnos, pero acá estamos gritando más fuerte que nunca: “MIR ZAINEN DO, ANAJNU PO, AM ISRAEL JAI”.

