Putin activa su “Plan C” en Ucrania

Fabián Calle, politólogo y docente en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, analizó en Radio Jai el reacomodamiento de los objetivos de Putin en Ucrania y sus objetivos ulteriores para la invasión.

“Estamos en el Plan C de Putin, el A no anduvo, el B no anduvo y ahora está probando el C” , remarcó. “El A era conquistar Ucrania en un par de días, provocar el exilio o la muerte de Zelensky” y posicionar un gobierno satélite al mando del país eslavo. Como no pudo conseguir el objetivo inicial, procedió al Plan B, “con el objetivo de cercar Kiev y las principales ciudades, y eventualmente tomar alguna ciudad relevante de más de medio millón de habitantes”, sin embargo, este último fue también infructuoso, no consiguiendo a 55 días de invasión la conquista de ninguna ciudad de demasiada importancia. Por aquel motivo, procedió al Plan C, retirando sus fuerzas de las zonas centrales de Ucrania (más próximas a Kiev), y centrando todos sus esfuerzos en el Este, en la zona del Donbás. El objetivo de esta última, sería conseguir un corredor terrestre en las orillas del Mar Negro, que conecte la Península de Crímea (anexada por el Kremlin en el 2014), con las zonas dominadas por los separatistas prorrusos de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Para lograr esto último, Calle detalló que Rusia “necesita tomar Mariupol, que ya casi está tomada” agregando que “la pensaban tomar en las primeras 48hs de guerra y ya vamos más de 50 y siguen luchando”.

Aquella continua deficiencia a la hora de conseguir los objetivos bélicos propuestos generó grandes costos para Rusia. “Putin pensó que era una guerra rápida por lo cual la logística no fue lo fuerte”, por lo cual el mundo pudo observar como “la famosa columna de tanques y camiones que se acercaban a Kiev, terminó siendo un embotellamiento de tránsito”. Rusia inició la invasión esperando una guerra relámpago, por lo que no previó el abastecimiento de repuestos o combustibles para sus tropas, exponiéndolas a “una cacería masiva de vehículos” por parte de las fuerzas ucranianas. “Cuando uno colecciona la cantidad de videos y fotos de vehículos rusos destruidos es impactante”, afirmó.

Asimismo, la gran resistencia que presentaron las fuerzas ucranianas, generaron grandes cantidades bajas en las filas rusas, imprevistas en los cálculos de Putin. Para dar magnitud de las pérdidas de soldados sufridas por Rusia, el politólogo detalló: “Casi un 10% de muertos, heridos y capturados. Rusia llevaría perdidos más hombres que los que perdió en Afganistán, y tres veces más de los que perdió Estados Unidos en Afganistán en más de 15 años”. Por aquel motivo, Putin se vio obligado a llamar a los soldados de reserva al frente de batalla, incumpliendo una de las grandes promesas que le había hecho a las madres rusas.

Por último, Fabián Calle se centró en la importancia que juega el ego de Putin en la dinámica de la guerra. Según el politólogo, el dictador ruso de casi 70 años, estaría enfocándose en cómo quedará retratado en los libros: “Putin quería pasar a la historia como el hombre que no perdió Ucrania”. Argumentó aquello refiriéndose al pasado de Ucrania, explicando que a pesar de su independencia de la URSS en 1991 “siguió teniendo un vínculo de sumisión con Rusia” hasta el 2014. En aquel año, la revolución Euromaidán generó la caída del gobierno prorruso, marcando un acercamiento del país a la Unión Europea y Occidente. Intentando no perder a Ucrania como estado satélite, Putin decidió en aquel año invadir y ocupar la Península de Crimea y financiar los movimientos separatistas prorrusos en el oriente del país. La invasión iniciada en febrero, siguió aquella misma lógica; habiendo tenido como objetivo inicial el realineamiento Ucrania bajo su órbita.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai