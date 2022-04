“Comparar la muerte de terroristas con la muerte de sus víctimas civiles me parece una declaración no muy adecuada” – Embajadora de Israel en Chile

Marina Rosenberg, embajadora de Israel en Chile, dialogó con Radio Jai sobre su labor en el país trasandino. Comentó acerca de las reacciones ambiguas del gobierno chileno frente de los ataques terroristas en el Estado judío la semana pasada y sobre las colaboraciones bilaterales en el ámbito de la innovación.

En lo que respecta a los recientes atentados que se llevaron la vida de once israelíes, Rosenberg explicó que, “Chile, junto a otros países de la región y a varios países de otras regiones, condenó los tres atentados que lamentablemente sufrimos en Israel” sin embargo, luego de unas horas también emitieron un comunicado “lamentado la pérdida de la vida de palestinos […] refiriéndose a los terroristas palestinos de Jenin” La Rosenberg condenó este último: “Esa declaración fue lamentable, porque comparar la muerte de terroristas con la muerte de sus víctimas civiles me parece una declaración no muy adecuada”.

Por otro lado, haciendo alusión a los intercambios en el ámbito de la innovación, explicó: “Tenemos esta semana dos delegaciones chilenas en Israel”, que se estarán enfocando en dicho área. “Una es de la G100, que es una de las organizaciones más importantes de emprendedores en Chile […] y por otro lado tenemos una delegación importante de la Universidad de Chile”, detalló la embajadora.

Bajo esa misma mentalidad, Israel se encuentra participando en la FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio). La misma, es una exposición de gran relevancia realizada bianualmente en Chile, siendo la feria aeronáutica de mayor importancia de Latinoamérica y la tercera a nivel mundial. “El pabellón israelí contiene y representa 16 empresas israelíes”, así como también representantes del ministerio de defensa israelí, añadió Rosenberg.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

