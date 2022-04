Los que buscan pareja y no logran un encuentro y los que sí descubren un amor pero no lo sostienen

Por la Lic. Silvia Vajnenko

Encontrar pareja no debería ser un trabajo, sino algo que puede llegar o no.

Partimos de la base de que somos personas completas.

Pero hay errores en la manera de pensar que llega a culpabilizar a aquel que no encontró pareja.

Porqué no me quiere nadie?

Pero detrás de esta manera de pensar hay muchos pensamientos, sentimientos y formas de actuar que están muy escondidos y es trabajo del terapeuta sacarlos a la luz para verlos con claridad y entender más allá de la queja.

