¿Habrá apoyo de China a Vladímir Putin?

Por Ricardo López Göttig

De acuerdo a fuentes de inteligencia de Estados Unidos, noticia dada a conocer por medios de ese país, ha habido un pedido de ayuda por parte de Vladímir Putin al gobierno de la República Popular China para hacer frente a la invasión a Ucrania. Hay rápidos signos de debilitamiento del ejército ruso en su guerra contra el país vecino: en el día 19 de la invasión, aún no ha ocupado Kiev, la capital, ni otras ciudades a las que tiene sitiadas y a las que somete a bombardeo. El hecho de que se recurra a soldados de origen checheno o sirio, subraya su propósito de aterrorizar a la población ucraniana, así como el de sumar efectivos que combatirán sin escrúpulos en el interior de las ciudades.

La prolongación de esta guerra debilitará a Rusia en su perspectiva económica, siendo el principal proveedor de gas y petróleo a Europa, que ahora sanciona al régimen de Putin. Pero esto no significa que pueda vendérselo a la República Popular China, cuyo gobierno, a su vez, mira con cautela el desarrollo del conflicto. Y es que hay coincidencia entre ambos gobiernos en algunas cuestiones, pero en otras no. Ambos integran la Organización para la Cooperación de Shangai, cuyos objetivos son combatir contra el extremismo, el separatismo y el terrorismo. Es en el punto del separatismo donde divergen, ya que el régimen chino no ve con buenos ojos los inventos como las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk, como tampoco a Abjazia, Osetia del Sur y Transnistria. Y no se trata de una cuestión de principios o de respeto al derecho internacional, sino porque considera separatismo a Taiwán (¿Mongolia?), así como teme las tendencias centrífugas de Tíbet y el Xinjiang.

Asimismo, la relación sino-rusa tiene muchos siglos marcados por la desconfianza mutua, y tanto el Imperio Chino como la República Popular China han alentado narrativas y reivindicaciones historiográficas al norte de la frontera de los ríos Ussuri y Amur. Cabe recordar los enfrentamientos militares entre la URSS y la RP China en los años sesenta, cuando ambos eran regímenes del mismo signo ideológico.

Xi Jinping y sus funcionarios observan con interés la capacidad de despliegue militar ruso, para conocer las vulnerabilidades de su gran vecino del norte, con una mirada en el largo plazo, y Putin lo sabe bien. Mientras los rusos juegan al ajedrez y van al ataque, los chinos juegan al go, con maniobras envolventes.

