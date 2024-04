Nuevas facilidades regulatorias para mitigar los efectos económicos de la guerra

La guerra que se desarrolla en Israel ha traído, entre otras cosas, consecuencias económicas severas. El mercado inmobiliario israelí cuenta con miles de tomadores de hipotecas bancarias y por fuera del circuito bancario oficial, que han visto subir sus cuotas mensuales en forma exponencial, aumentando significativamente las ejecuciones hipotecarias.

Es por ello que el Ministerio de Economía de Israel acaba de aprobar un nuevo esquema regulatorio para mitigar la difícil situación en que se encuentran miles de israelíes por el encarecimiento de sus créditos, aprobándose nuevos beneficios, como la posibilidad de obtener una segunda hipoteca para destinarla a la cancelación de deudas acumuladas.

Los analistas hablan de una recesión económica, que exige soluciones excepcionales. El nuevo esquema regulatorio del Banco Central israelí permitirá que las instituciones financieras otorguen nuevas hipotecas de hasta el 70% del valor del bien, para apoyar a los tomadores de hipotecas anteriores a reducir la devolución de sus cuotas mensuales. Así, aquellos que se han visto impedidos de seguir pagando sus hipotecas podrán tramitar una segunda hipoteca que les permitirá solucionar sus problemas crediticios en condiciones razonables.

El cambio consiste en permitir la tramitación de una segunda hipoteca o aumentar el préstamo hipotecario hasta el 70% del valor del inmueble, también a aquellos deudores que tienen un historial crediticio problemático, cuestión que estaba vedada hasta la fecha por el Banco Central israelí.

De esta manera, el mejoramiento de las condiciones para obtener una hipoteca para cualquier finalidad, incluso para aquellos que quedaban excluidos por el régimen anterior, entre otras cosas por su historial crediticio, permitirá las condiciones de las hipotecas ya otorgadas o tramitar una segunda, para paliar su situación de endeudamiento.

El objetivo es apoyar la recuperación financiera del público israelí en el medio de las difíciles circunstancias económicas que se están viviendo.

No hay que olvidarse que en el año 2022 el Banco de Israel comenzó a elevar el interés en forma creciente, después de mas de 10 años de estabilidad financiera, lo que provocó que miles de israelíes sufrieran un incremento inesperado en un mercado repleto de tomadores de hipotecas. A ello se le sumo la situación de incertidumbre financiera provocada por las reformas judiciales, y posteriormente por la guerra. A modo ejemplificativo, las cifras son contundentes: Entre octubre del 2022 y octubre del 2023 la mora en la amortización de hipotecas registro un aumento del 35%, produciéndose a su vez un amesetamiento en el mercado inmobiliario israelí. Desde la ONG denominada: Centro para la Recuperación financiera sostienen que el aumento significativo en el porcentaje de interés de las hipotecas ha provocado que buena parte de los tomadores no puedan seguir pagando sus préstamos. Las soluciones hasta ahora no aparecían o significaban la necesidad de vender las propiedades para cancelar las deudas.

Esto suena muy parecido y totalmente contradictorio con la realidad de los miles de tomadores de créditos hipotecarios UBA en Argentina, que hasta la fecha no ven ningún tipo de solución a su angustiante situación, y sin ningún tipo de propuestas de solución por parte de las autoridades locales.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai