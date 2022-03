Ataque ruso devastó un hospital en Mariupol. Zelensky: Niños enterrados bajo escombros

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque aéreo ruso devastó el miércoles un hospital de maternidad en la ciudad portuaria sitiada de Mariupol e hirió al menos a 17 personas, dijeron funcionarios ucranianos, en medio de crecientes advertencias de Occidente de que la invasión de Moscú está a punto de tomar una forma más brutal y giro indiscriminado.

El suelo tembló a más de una milla de distancia cuando una serie de explosiones impactaron en el complejo de Mariupol, reventaron las ventanas y arrancaron gran parte del frente de un edificio. La policía y los soldados acudieron al lugar para evacuar a las víctimas, y sacaron en camilla a una mujer en estado avanzado de embarazo y sangrando.

Otra mujer lloraba mientras abrazaba a su hijo. En el patio, los autos destrozados ardían y un cráter de explosión tenía al menos dos pisos de profundidad.

El presidente Volodymyr Zelensky escribió en Twitter que había “personas, niños bajo los escombros” y calificó el ataque de “atrocidad”. El video compartido por Zelensky mostraba pasillos alegremente pintados y cubiertos de metal retorcido.

“Hay pocas cosas más depravadas que atacar a los vulnerables e indefensos”, tuiteó el primer ministro británico, Boris Johnson, y agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, deberá “rendir cuentas por sus terribles crímenes”.

La Casa Blanca criticó lo que calificó de uso “bárbaro” de la fuerza contra civiles, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, describió el ataque como “depravado”.

Un portavoz de la ONU dijo que ningún centro de salud “debería ser nunca un objetivo”.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, afirmó que los “batallones nacionalistas” ucranianos estaban usando el hospital para establecer posiciones de tiro después de sacar al personal y a los pacientes.

Tras el bombardeo del hospital, un alto funcionario de defensa de EE.UU. dijo que hay indicios de que Rusia está utilizando las llamadas bombas tontas, armas no guiadas que tienen muchas más posibilidades de fallar en su objetivo, informó Reuters.

“Tenemos indicios de que los rusos, de hecho, están lanzando algunas municiones tontas”, dijo a los periodistas el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, y señaló que Estados Unidos había visto “un aumento de los daños a la infraestructura civil y las bajas”.

El funcionario no dio la escala de uso de municiones tontas y no pudo especificar si el hospital de Mariupol fue alcanzado por un arma no guiada.

El uso de armas no guiadas en entornos urbanos se sumaría a las acusaciones de que Rusia está ignorando las bajas civiles mientras lleva a cabo lo que llama “una operación especial” en Ucrania, según el informe.

El funcionario evaluó que aunque Rusia ha perdido varios cientos de vehículos militares desde el comienzo de su campaña, mantiene más del 90 por ciento del poder que acumuló en las fronteras de Ucrania antes de la invasión. Más de 150.000 soldados se reunieron antes del ataque.

Los funcionarios estadounidenses han estimado las pérdidas de tropas rusas entre 2.000 y 4.000, mientras que los funcionarios ucranianos han afirmado haber matado tres veces esa cantidad.

Cese al fuego de evacuación

Mientras tanto, las autoridades anunciaron nuevos altos el fuego el miércoles por la mañana para permitir que miles de civiles escapen de las ciudades bombardeadas alrededor de Kiev, así como de las ciudades sureñas de Mariupol, Enerhodar y Volnovakha, Izyum en el este y Sumy en el noreste.

No quedó claro de inmediato si alguien pudo salir de otras ciudades, pero la gente salió de los suburbios de Kiev, muchos se dirigieron al centro de la ciudad, mientras se escuchaban explosiones en la capital y las sirenas antiaéreas sonaban repetidamente.

Desde allí, los evacuados planeaban abordar trenes con destino a las regiones del oeste de Ucrania que no estaban bajo ataque.

Los civiles que salían del suburbio de Irpin, en Kiev, se vieron obligados a atravesar las tablas de madera resbaladizas de un puente improvisado porque los ucranianos volaron el tramo de hormigón hacia Kiev hace días para frenar el avance ruso.

Con disparos esporádicos resonando detrás de ellos, los bomberos arrastraron a un anciano a un lugar seguro en una carretilla, un niño agarró la mano de un soldado que ayudaba y una mujer avanzó lentamente acunando a un gato peludo dentro de su abrigo de invierno. Pasaron junto a una camioneta accidentada con las palabras “Nuestra Ucrania” escritas en el polvo que cubría sus ventanas.

“Tenemos un breve período de tiempo en este momento”, dijo Yevhen Nyshchuk, miembro de las fuerzas de defensa territorial de Ucrania. “Incluso si hay un alto el fuego en este momento, existe un alto riesgo de que caigan proyectiles en cualquier momento”.

Los intentos anteriores de establecer corredores de evacuación seguros en los últimos días fracasaron en gran medida debido a lo que los ucranianos dijeron que eran ataques rusos. Pero Putin, en una llamada telefónica con el canciller de Alemania, acusó a militantes nacionalistas ucranianos de obstaculizar las evacuaciones.

En Mariupol, las autoridades locales se apresuraron a enterrar a los muertos de las últimas dos semanas de enfrentamientos en una fosa común. Los trabajadores de la ciudad cavaron una zanja de unos 25 metros (yardas) de largo en uno de los cementerios antiguos de la ciudad e hicieron la señal de la cruz mientras empujaban cuerpos envueltos en alfombras o bolsas por el borde.

En todo el país, se cree que miles han muerto, tanto civiles como soldados, en las dos semanas de lucha desde que las fuerzas de Putin invadieron. La ONU estima que más de 2 millones de personas han huido del país, el mayor éxodo de refugiados en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Los combates cortaron el suministro de energía a la planta nuclear de Chernobyl fuera de servicio, lo que generó temores sobre el combustible gastado que se almacena en el sitio y debe mantenerse fresco. Pero la agencia de vigilancia nuclear de la ONU dijo que no vio “un impacto crítico en la seguridad” por la pérdida de energía.

Es probable que la crisis empeore a medida que las fuerzas de Moscú intensifiquen su bombardeo de ciudades en respuesta a lo que parece ser una resistencia ucraniana más fuerte y pérdidas rusas mayores de lo previsto.

Haciéndose eco de los comentarios del director de la CIA un día antes, el secretario de Defensa británico dijo que el ataque de Rusia será “más brutal y más indiscriminado” a medida que Putin intenta recuperar el impulso.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que los combates continuaron al noroeste de Kiev. Las ciudades de Kharkiv, Chernihiv, Sumy y Mariupol estaban siendo fuertemente bombardeadas y permanecían rodeadas por las fuerzas rusas.

Las fuerzas rusas están colocando equipo militar en granjas y en medio de edificios residenciales en la ciudad norteña de Chernihiv, dijo el ejército de Ucrania. En el sur, los rusos vestidos de civil avanzan hacia la ciudad de Mykolaiv, un centro de construcción naval del Mar Negro de medio millón de personas, dijo.

Mientras tanto, el ejército ucraniano está construyendo defensas en ciudades del norte, sur y este, y las fuerzas alrededor de Kyiv están “manteniendo la línea” contra la ofensiva rusa, dijeron las autoridades.

En Irpin, una ciudad de 60.000 habitantes, policías y soldados ayudaron a los ancianos a salir de sus hogares. Un hombre fue sacado de una estructura dañada en una camilla improvisada, mientras que otro fue empujado hacia Kiev en un carrito de compras. Los residentes que huían dijeron que habían estado sin electricidad ni agua durante los últimos cuatro días.

El jefe de la administración regional, Oleksiy Kuleba, dijo que la crisis para los civiles se está profundizando en Kiev y sus alrededores, con una situación particularmente grave en los suburbios.

“Rusia está creando artificialmente una crisis humanitaria en la región de Kiev, frustrando la evacuación de personas y continuando el bombardeo de pequeñas comunidades”, dijo.

La situación es aún peor en Mariupol, una ciudad estratégica de 430.000 habitantes en el Mar de Azov que ha estado rodeada por las fuerzas rusas durante la última semana.

Los esfuerzos para evacuar a los residentes y entregar alimentos, agua y medicinas que tanto se necesitaban fracasaron el martes debido a lo que los ucranianos dijeron que eran continuos ataques rusos.

La ciudad aprovechó una pausa en los bombardeos del miércoles para enterrar rápidamente a 70 personas. Algunos eran soldados, pero la mayoría eran civiles.

El trabajo se llevó a cabo de manera eficiente y sin ceremonia. No había dolientes presentes, ni familias para despedirse.

Una mujer se paró en las puertas del cementerio para preguntar si su madre estaba entre los enterrados. Ella estaba.

Escalada no convencional

Con la invasión rusa enfrentándose a la resistencia determinada de los combatientes ucranianos, a los funcionarios occidentales les preocupa que la guerra pueda escalar aún más y que Rusia posiblemente use armas no convencionales, informó la BBC el miércoles.

Lo más probable es que sean armas químicas, en lugar de armas nucleares biológicas o tácticas pequeñas, o incluso las llamadas bombas sucias que esparcen material radiactivo.

“Tenemos buenas razones para estar preocupados”, dijo un funcionario occidental, hablando anónimamente.

El funcionario señaló el uso de armas no convencionales en otros conflictos que involucran a Rusia, como la guerra civil siria, donde las fuerzas rusas ayudaron al régimen de Damasco, acusado de usar armas químicas contra su propio pueblo mientras luchaba contra la insurgencia.

El funcionario occidental señaló que la desinformación de Rusia posiblemente esté “preparando el escenario” para una afirmación de “bandera falsa” de que los ucranianos han usado armas no convencionales o planeaban hacerlo, para justificar el uso ruso.

Había “otros indicios también”, dijo el funcionario sin entrar en detalles de lo que probablemente era información de inteligencia, informó la BBC.

Los medios rusos han hecho afirmaciones sin fundamento de que Ucrania está intentando desarrollar una “bomba sucia”, un arma nuclear rudimentaria capaz de causar bajas masivas.

El miércoles, la embajada rusa en el Reino Unido tuiteó una afirmación hecha por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú de que “documentos encontrados recientemente muestran que los componentes de las armas biológicas se fabricaron en los laboratorios de Ucrania, con fondos de Estados Unidos”.

Rusia ha justificado su invasión del 24 de febrero en parte alegando, sin pruebas, que se estaba produciendo un “genocidio” en el este de Ucrania.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai