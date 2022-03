Ministro de de RREE de Ucrania acusa a El Al de ganar dinero “empapado en sangre ucraniana”

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, criticó duramente a la empresa israelí El Al Israel Airlines por aceptar pagos a través del sistema bancario ruso ‘Mir’ para evadir las sanciones impuestas a los sistemas financieros internacionales de Rusia.

“Mientras el mundo sanciona a Rusia por sus bárbaras atrocidades en Ucrania, algunos prefieren hacer dinero empapado en sangre ucraniana. Aquí está @EL_AL_ISRAEL aceptando pagos en el sistema bancario ruso ‘Mir’ diseñado para evadir sanciones. Inmoral y un golpe a las relaciones ucraniano-israelíes ”, tuiteó.

While the world sanctions Russia for its barbaric atrocities in Ukraine, some prefer to make money soaked in Ukrainian blood. Here is @EL_AL_ISRAEL accepting payments in Russian banking system ‘Mir’ designed to evade sanctions. Immoral and a blow to Ukrainian-Israeli relations. pic.twitter.com/ZrqVS8Ury5

