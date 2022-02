Ucrania aseguró que había registrado un aumento de los niveles de radiación

Según las autoridades ucranianas, datos en línea del sistema automatizado de control de la radiación de Chernobyl muestran que la radiación gamma ha aumentado veinte veces por encima de los niveles habituales.

La zona de Chernobyl cuenta con muchas instalaciones de alto riesgo, incluidas las de procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos, la mayoría de las cuales no son seguras, dijo la CRIIRAD.

Ucrania aseguró el pasado viernes (25.02.2022) que había registrado un aumento de los niveles de radiación de la extinta central nuclear de Chernobyl, un día después de que el sitio fuera capturado por las fuerzas rusas, debido a la actividad militar que provocó que el polvo radiactivo se elevara en el aire.

Los datos en línea del sistema automatizado de control de la radiación de la zona de exclusión de Chernobyl muestran que la radiación gamma ha aumentado veinte veces por encima de los niveles habituales en múltiples puntos de observación.

La antigua central fue capturada por las fuerzas rusas el jueves después de que Rusia lanzara una invasión a gran escala de Ucrania, dijo un asesor de la oficina presidencial ucraniana.

Los expertos de la agencia nuclear estatal ucraniana no facilitaron los niveles exactos de radiación, pero dijeron que el cambio se debía al movimiento de equipos militares pesados en la zona que levantaban polvo radiactivo en el aire.

“La radiación empieza a aumentar. De momento no es crítica para Kiev, pero la estamos vigilando”, dijo el Ministerio del Interior.

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo dijo el viernes que la infraestructura crítica de la planta no ha sufrido daños y que los trabajos de mantenimiento esenciales estaban en curso.

El lugar del desastre nuclear de 1986, aún radiactivo, se encuentra a unos 100 kilómetros de Kiev.

WATCHING—elevated radiation ☢️ levels observed at #Chernobyl reactor site—not super high yet but 65 μSv (65k nSv) is elevated above normal. There was reported shelling around Chernobyl between Russian & Ukrainian forces. Praying this doesn’t get worse.🙏 https://t.co/ZAevtfhnFJ pic.twitter.com/RwXB2dS7mA

— Eric Feigl-Ding 💙💛 (@DrEricDing) February 25, 2022