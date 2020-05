Israel y el Reino Unido cumplen 70 años de relaciones diplomáticas

Esta semana, Israel y el Reino Unido celebran 70 años de relaciones diplomáticas oficiales. Ha habido altibajos en las relaciones bilaterales entre ambos países, en parte debido a los sangrientos acontecimientos que llevaron a la retirada de las tropas británicas, pero siempre han encontrado un camino a seguir.

Pasaron dos años después del establecimiento de Israel en 1948 antes de que Reino Unido e Israel acordaran enterrar el hacha de guerra e intercambiaron embajadores. La primera Primera Ministra británica que visitó Israel fue Margaret Thatcher, que llegó en 1986, pero no fue hasta 2018 que el Príncipe William de la Familia Real realizó una visita oficial.

A pesar de varios puntos bajos en la relación, incluido el embargo de armas, ha habido una trayectoria positiva en el último decenio y, con la culminación del proceso de Brexit a principios de este año, Reino Unido ya no está en consonancia con el rumbo de la política exterior de la Unión Europea, sino que se ha separado de Bruselas.

De hecho, incluso antes de que el Brexit entrara en vigor en los años posteriores al referéndum de 2016, los primeros ministros Teresa May y Boris Johnson mostraron más simpatía por Israel y, a pesar de ser un poco indulgentes con los palestinos e Irán, el Reino Unido prohibió recientemente a Hezbolá.

Mientras tanto, el comercio bilateral está batiendo récords y los militares están llevando a cabo ejercicios conjuntos.

“Tuve la suerte de haber servido en un momento tan singular de la relación”, Mark Regev, el embajador israelí saliente en el Reino Unido, dijo a Israel Hayom, “Creo que hubo dos momentos particularmente especiales en mi embajada. El primero fue el centenario de la Declaración de Balfour en noviembre de 2020, y el segundo fue la visita del Duque de Cambridge a Israel en 2018. Estos dos eventos representan la fuerza duradera de nuestra asociación”.

Sir Tom Phillips, que fue Embajador de Gran Bretaña en Israel de 2006 a 2010, dijo a Israel Hayom: “Cuando acabo de llegar, le pedí a un viejo amigo mío que no es religioso que me dijera qué significa para él ser judío. Su respuesta fue: “Orgulloso de ser un pequeño eslabón en una cadena de generación de 3.000 años. Esta reacción se reflejó en mi mente cuando pensé en una larga cadena de eventos que se remonta a cientos de años y termina con la creación del Estado de Israel.

Dror Zeigerman, quien sirvió como embajador de Israel en Londres de 1998 a 2001, dijo: “En el año 2000, organizamos una cena especial para el entonces jefe de la Fuerza Aérea Israelí, Eitan Ben Eliyahu, durante la cual hablé con el jefe de la Real Fuerza Aérea. Entonces, de repente, me preguntó si quería dar un paseo en un avión de combate, y por supuesto acepté en el acto. Cuando aterrizamos, el piloto me preguntó si tenía algún tipo de entrenamiento, porque sobreviví sin vomitar y sin náuseas.

Sir Simon McDonald, el embajador en 2003-2006, también compartió una broma con Israel Hayom: “Me invitaron a actuar en un gran evento en el Teatro de Jerusalén, y lo único que pude decir en hebreo fue: ‘Slicha, ani lo dover ivrit’ (‘Perdóname por no hablar hebreo’). Y luego le dije a la multitud que me di cuenta de que sólo se necesitaban cuatro palabras en Israel. Shalom, porque tiene muchos significados, todos ellos positivos; siege (“ok”), porque los israelíes son muy fríos; balalam (“problema”), porque los israelitas son muy directos; y kippah (“yarmulke”), porque cubre muchos pecados. Esto es cuando me volví hacia la multitud y levanté mi kippa para exponer mi calva. La multitud se rió. Los diplomáticos necesitan entender el país en el que viven, incluso si no hablan el idioma”.