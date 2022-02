Whoopi Goldberg causa revuelo al decir que “el Holocausto no se trata de raza”, sino de “la inhumanidad del hombre hacia el hombre”. Se disculpa

Durante la discusión sobre ‘The View’, la actriz dice que los nazis y los judíos ‘son dos grupos blancos de personas’; los coanfitriones señalan que los nazis claramente consideraban a los judíos como una raza diferente

En un intercambio el lunes con sus coanfitriones en “The View” que provocó un gran revuelo, la actriz y productora Whoopi Goldberg afirmó que “el Holocausto no se trata de raza”, sino de “la inhumanidad del hombre hacia el hombre”.

El panel estaba discutiendo la eliminación del libro “Maus” sobre el Holocausto de su plan de estudios por parte de una junta escolar de Tennessee a principios de este mes. Los cinco coanfitriones se opusieron a la decisión de la junta y dijeron que las aclamadas memorias gráficas deberían enseñarse en las aulas; pero Goldberg difería mucho de sus colegas sobre la cuestión de por qué exactamente se debe enseñar el Holocausto a los estudiantes.

“Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto”, dijo Goldberg, antes de explicar que “estos [judíos y nazis] son ​​dos grupos blancos de personas”.

Sparks fly as The View panel confronts Whoopi after she says "the Holocaust isn't about race. No. It's not about race."

"Well, the considered Jews a different race," Joy Behar says.

"But it's about white supremacy. It's about going after Jews and Gypsies," Ana Navarro adds. pic.twitter.com/GZwZSi2qXi

