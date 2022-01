Esther Pollard, esposa del espía israelí Jonathan Pollard, muere a los 68 años

Esther Pollard, la esposa del espía israelí Jonathan Pollard, murió el lunes luego de ser llevada de urgencia el sábado a la unidad de cuidados intensivos por complicaciones relacionadas con el coronavirus a la edad de 68 años.

Pollard, que luchó contra el cáncer de mama durante años, fue hospitalizada en el Centro Médico Hadassah Ein Kerem de Jerusalén durante el fin de semana después de que se infectó con el virus Covid y su condición se deterioró. Su esposo Jonathan confirmó que su esposa murió de shock séptico,

El funeral estaba programado para las 4 pm del lunes en el cementerio Har Hamenuhot de la capital.

“No imaginé ni en mis peores pesadillas que perdería a Esther. Después de décadas de luchar por mi liberación, me sentí tan impotente que no pude ayudarla en su lucha por la vida”, dijo Jonathan Pollard a los medios israelíes.

Esther y Jonathan se se conocieron de adolescentes en un viaje que ella realizó a Israel desde su Toronto natal, se casaron mientras Jonathan cumplía una sentencia de prisión de varias décadas en los Estados Unidos. Esther luchó incansablemente por su liberación y fueron sus cartas la que lo sostuvieron con vida declaró él en varias oportunidades.

Pollard, como analista de inteligencia en el centro antiterrorista de la Marina de los EE.UU., pasó miles de documentos cruciales de los EE.UU. a Israel, lo que tensó las relaciones entre los dos aliados cercanos.

Fue arrestado en 1985, declarado culpable de espionaje y sentenciado a cadena perpetua dos años después, a pesar de que se declaró culpable en un trato que sus abogados esperaban resultara en una sentencia más indulgente.

Finalmente fue liberado en 2015, pero se mantuvo en los Estados Unidos por las reglas de libertad condicional y no se le permitió viajar a Israel.

Durante varios años, permaneció sujeto a un toque de queda, tuvo que usar un monitor de muñeca y se le prohibió trabajar para cualquier empresa que careciera de software de monitoreo del gobierno de EE.UU. en sus sistemas informáticos. Además, se le prohibió viajar al exterior.

La pareja se mudó a Israel hace un año después de que se eliminaron las restricciones de libertad condicional que le impedían salir de Nueva York.

El primer ministro Naftali Bennett expresó sus condolencias ante la noticia:

“Lamenté enterarme del fallecimiento de Esther Pollard, una mujer cuya devoción y amor por Jonathan Pollard se convirtió en un símbolo de fuerza, determinación y fe. Que descanse en paz”, dijo.

Benjamin Netanyahu, ex primer ministro, tuvo muchas reuniones con Esther y le había prometido traerlo a Israel, fue el mismo mandatario que lo recibió en el aeropuerto cuando por fin logró la libertad: : “Mi esposa Sara y yo lloramos con Jonathan Pollard por el fallecimiento de su difunta esposa Esther. Esther trabajó incansablemente durante muchos años por la liberación de Jonathan. Recuerdo nuestras reuniones y conversaciones a lo largo de los años y prometí llevar a Jonathan a casa. Incluso durante muchos años de su enfermedad, Ester mostró una inmensa devoción por su esposo, no se rindió, no dejó de soñar. Todos te abrazamos hoy, Jonathan, en tu gran dolor”.

