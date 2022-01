Alejandro Fargosi:”Una demostración escandalosa de la Justicia, de lo que hace cuando quiere cubrir algo”

El doctor Alejandro Fargosi, exmiembro del Consejo de la Magistratura, hombre del Derecho, a quien se pudo ver en las marchas clamando justicia frente al magnicidio del fiscal Nisman, nos dejó su reflexión y su sentir en un nuevo aniversario del funesto crimen: “Lo recuerdo tan vívidamente de ello que no puedo creer que hayan pasado siete años”, expresó.

Y dijo que, el hecho de que hayan pasado siete años y estemos como el primer día, es algo que debe avergonzarnos a todos, no solamente por las hijas de Nisman sino por todos nosotros: “De un magnicidio somos víctimas como país”. Afirmo que lamentablemente la regla de la impunidad en la Argentina se aplica absolutamente a todo, que de hecho el Ministerio de Justicia, ya en la época de la presidencia de Mauricio Macri, reveló una estadística, según la cual solo el 1% de los delitos tienen sanción efectiva.

El caso de Nisman no fue asesinato más, puesto que el exfiscal había formulado una denuncia institucional, vinculado con el Memorándum de entendimiento con Irán y todo lo que ello implicaba para nuestro país, con pruebas contundentes que iba a llevar al Congreso, y lo asesinan, cuando debería haber sido la persona más custodiada de la Argentina. Acerca de eso, el doctor Fargosi reveló que fueron muchos los que, desde el principio, dijeron que se trataba de un magnicidio, y que resultaba absolutamente prioritario descubrir lo que había pasado, lo que, desgraciadamente no solo no se hizo, sino que, a partir del mismo momento del magnicidio de Nisman, comenzó una demostración escandalosa de la Justicia de lo que hace cuando quiere cubrir algo; y que de hecho seguimos esperando que aparezca un elemento probatorio. “Todo el aparato del Estado debería haberse puesto a disposición de Taiano, y de la Justicia en general para descubrir a los responsables, pero, así como ha pasado con la Amia y la Embajada de Israel, esto no ha ocurrido”.

“Tenemos que replantearnos qué sentido tiene todo esto, ante los ataques que tienen por blanco al país entero, y tengamos en claro que esto es un ataque al país, más allá de lo sagrado de la vida de cada una de las víctimas de estos atentados”, Y se pregunta qué podemos decir seriamente del sistema judicial argentino cuando todo queda bajo un manto de oscuridad, negación de hechos objetivos, y cuando hasta la propia denuncia de Nisman es rechazada. “¡Es una locura, un disparate! Y explicó: “Un delito cometido en la Argentina por argentinos, jamás, de ninguna manera puede ser sometido a la decisión de un país extranjero, que era lo que ese vergonzoso acuerdo de entendimiento de Cristina Fernández implicaba” “Eso es claramente traición a la patria, inconcebible por donde se lo mire”.

“No solo mataron a Nisman por eso, sino que además rechazaron la denuncia”, y agrego que eso es algo que nos tiene que indignar, que tendríamos que patear puertas por esto.

Acerca de la lentitud de la Justicia para actuar, no solamente en este caso en particular. Hoy justamente se cumplen dos años del asesinato del joven Baéz Sosa, y la Justicia planteó que, el juicio a los que han sido filmados, identificados perfectamente como asesinos, con todas las pruebas a la vista, comenzará recién en marzo de 2023, Fargosi declaró indignado: “¡Es increíble! todo esto es exclusivamente porque no lo quieren hacer más rápido, porque, señores que cobran lo que cobran, que se toman 45 días de vacaciones al año, y que tienen horarios que nadie tiene en la Argentina, vengan a patear las cosas para adelante de manera infinita, en inadmisible.”

El doctor Fargosi contó que estuvo cuatro años en el Consejo de la Magistratura, y que vio cómo funciona el sistema desde adentro, y lo que puede decir es que “no funciona”; hay un enorme entongue entre todos los que están ahí, es decir el Poder Judicial en su totalidad, “los que son buenos porque no protestan, los que son malos porque hacen las cosas mal, los que son neutros porque no se ocupan de nada. “Si se aplicase el más tenue sistema de exigencia del mundo privado al Poder Judicial, se arregla en dos años. Dijo que esto no es una utopía, y comentó que tuvo la oportunidad de trabajar los últimos dos años de ENTEL, la antigua compañía de teléfonos absolutamente deficiente, y los primeros diez años Telefónica de Argentina, empresa privada que había tomado la gestión y que solo en dos años, la compañía se puso cabeza arriba y se arregló todo: “Las cosas no se hacen en la Argentina porque no se las quiere hacer” Dijo que es acá hay demasiados vagos, demasiados corruptos, demasiados chantas y las cosas terminan sin funcionar. “¿Cómo es posible que el caso de Báez Sosa termine entrando a juicio a los tres años?”

Alguna vez el fiscal Taiano comentó al Director de esta radio, que cuando desde el exterior le preguntaban cuántos equipos tenía asignado para la investigación del caso Nisman, no podían creer que solo contaba con nueve muchachos que ni siquiera estaban en planta permanente, para el magnicidio tal vez más importante que recuerda la Argentina en las últimas décadas, y que el mundo también miraba. Al respecto, el abogado reveló que cuando se analizan los grandes números del Poder Judicial, uno se da cuenta de que los fondos están, pero lo que ocurre es que están para otra cosa, “para pagar aviones privados, para pagar gastos absurdos, para inventar organismos que no tienen ningún sentido, donde se los llena de ‘amiguetes’. Dijo El problema es que “a Taiano le ataron las manos, a él y a muchos más” que hay una especie de conspiración de silencio en la Argentina, que no se dice nada sobre los verdaderos motivos por los que suceden las cosas. Señaló que, en los delitos económicos, siempre hay alguien que cobra una coima, y que, cuando se habla delitos de muerte como el magnicidio de Nisman, es la voluntad del poder político argentino de que el Poder Judicial esté imposibilitado de actuar, es decir: Si a uno no le dan los recursos, no puede actuar. Lo de Nisman no tenía que haberse sometido a este tratamiento. “Tendrían que haber puesto un ejército a trabajar, ese ejército de funcionarios que no hacen nada en la Argentina”, concluyó con dolor.

