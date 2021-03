El ataque a una judía ortodoxa en Buenos Aires

A raíz de un altercado entre una conductora vehicular que resultó además una violenta antisemita y una mujer ortodoxa en el barrio de Balvanera en Buenos Aires, Radio Jai dialogó con Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, acerca de este episodio y el incremento del antisemitismo en el país. Este fue su análisis:

“Creo que últimamente los incidentes terminan en este tipo situaciones y sale lo peor de cada uno. La expresión de fastidio de una de las involucradas es “judía de m****”, “tendrían que haber muerto en el Holocausto” y más insultos antisemitas, una capacidad de odiar que causó que la policía la detenga bajo la norma discriminatoria”.

“Nosotros hicimos la denuncia y nos presentamos como querellantes porque debería haber una sentencia ejemplar. Hace poco hubo otro incidente antisemita en Córdoba, los episodios están sucediendo con mayor frecuencia, estos incidentes no eran tan habituales antes. Estamos frente a una situación muy complicada, donde la gente está muy alterada, y estamos trabajando para evitar que estos incidentes sucedan”.

“Las redes sociales no son solamente la única causa del incremento del antisemitismo en el país, el mundo está preocupado. Esto pasa también en EEUU y Europa, por ejemplo caminar con kipá en algunos lugares de Francia es imposible porque es materia de agresiones. Creo que no estamos haciendo lo adecuado, hay que hacer una alianza global para que estas cosas sean definitivamente erradicadas. Después de la Shoá pensamos que no iba a volver, sin embargo estamos en una escalada que nos preocupa muchísimo”.

Finalmente, concluyó: “Espero que no suceda nunca más en ninguna parte de mundo, ningún tipo de atentado y por supuesto menos en Argentina, pero aquí lo que nos distingue es que ni el atentado a la embajada ni al edificio de AMIA/DAIA fue resuelto, nos distingue la impunidad y seguimos reclamando justicia”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.