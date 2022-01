El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que todos los rehenes están a salvo

El gobernador Greg Abbott tuiteó alrededor de las 9:35 p. m. que todos los rehenes estaban a salvo y fuera de la sinagoga de Colleyville después de que se escuchara un fuerte estruendo y disparos.

Un fuerte estallido seguido de lo que sonó como disparos se escuchó alrededor de las 9:12 p. m. del sábado afuera de la sinagoga de Colleyville, donde ha estado ocurriendo una toma de rehenes durante 12 horas.

Los cuatro rehenes en una sinagoga en el área de Dallas-Fort Worth, Texas, fueron declarados “vivos y a salvo” por el gobernador de Texas Greg Abbott a las 9:35 p. m. CST del sábado luego de un aterrador enfrentamiento de 12 horas.

La situación comenzó durante los servicios de Shabat que la sinagoga estaba transmitiendo en vivo en Facebook. Los reporteros presentes escucharon ruidos fuertes, que CNN informó que se usaron flashbangs durante una redada para distraer al secuestrador.

“El sujeto ha fallecido”, dijo el jefe de policía en una conferencia de prensa nocturna.

“Oraciones respondidas”, escribió. “Todos los rehenes están vivos y a salvo”.

Prayers answered.

All hostages are out alive and safe.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022