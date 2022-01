Cuando el que te sanciona es Irán sabes que estás haciendo algo bien – “Es un Honor”

Después de los informes de que el Régimen Teocrático de Irán comunicara que había sancionado a funcionarios estadounidenses por considerar su participación en el asesinato del líder terrorista General Qassem Soleimani, la embajadora Nikki Haley desestimó la sanción considerando que: Es una insignia de honor.

La embajadora hizo publico su apoyo al expresidente Trump de terminar con el terrorismo de Soleimani. Luego del comunicado el éxito de la operación que acabó con la vida del terrorista, Haley tuiteó: “Qassem Soleimani era un archi-terrorista con sangre estadounidense en sus manos. Su fallecimiento debe ser aplaudido por todos los que buscan la paz y la justicia. Orgulloso del presidente Trump por hacer lo correcto y fuerte”.

En abril de 2018, Haley declaró: “No dudaremos en proteger nuestros intereses, defender a nuestros aliados y defender nuestros valores. Por ejemplo, hemos entrado en una nueva era de liderazgo en nuestra relación con Irán. El acuerdo nuclear de Irán fue diseñado para ser demasiado grande para fracasar. Durante años, no solo Estados Unidos, sino también nuestros aliados en Europa, han pasado por alto los lanzamientos de misiles balísticos iraníes, el apoyo a los terroristas y la opresión del pueblo iraní para preservar el acuerdo nuclear. Los arquitectos del acuerdo afirmaron que nuestras opciones eran aceptar un mal acuerdo o ir a la guerra con Irán. Esta administración ha tenido el coraje de desafiar esta falsa elección”.

When you get sanctioned by Iran, the world’s leading state sponsor of terror, you know you’re doing something right. #BadgeOfHonor

