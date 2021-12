El economista Claudio Zuchovicki en diálogo con Radio Jai se refirió a la no aprobación del presupuesto en la Argentina y lo que ello significa. “El presupuesto es una guía política, la Argentina no lo cumple hace más de 20 años, no cambia demasiado que no haya sido aprobado, señaló el especialista.

En relación al potencial acuerdo con el Fondo Monetario Zuchovicki también le bajó el precio al mismo. Se podrá acordar nuevos plazos y condiciones pero si el país no produce y crece no tendrá como pagar.

El referente ve un panorama difícil y entre otros con preocupación la salida de capital humano (y empresario) que deja de tributar en el país. Economía, más de lo mismo

Economía, más de lo mismo

