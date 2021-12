Yehudah Dimentman, de 25 años, la víctima fatal del ataque terrorista en Cisjordania

En el atentado terrorista de ayer en Cisjordania resultaron heridos tres israelíes. Yehudah Dimentman falleció, tenía 25 años y era estudiante de ieshivá. ‘Era una persona dulce, que daba la bienvenida a todos’, dice un amigo herido en el ataque.

Estudiaba en la ieshivá, escuela religiosa, en el puesto de avanzada de Homesh en Cisjordania, cerca de donde tuvo lugar el ataque. Fue muy concurrido el funeral que comenzó bajo una carpa negra.

Shlomi, el hermano de la víctima, tomó la palabra y resaltó su forma de vivir.

“Escuché que hubo un ataque terrorista. Conozco la comunidad allí, así que dije una oración”. “No quería llamar a mi hermano porque pensé que estaría ocupado, así que oré y me fui a casa, luego descubrí que Yehudah estaba entre los heridos”. “Es una gran pérdida. Todavía no lo he absorbido ”, dijo.

A Bennett, le dijo, “arrepiéntete” y cumple “las palabras que dijiste no hace mucho”.

Shlomi instó a Bennett a ” reconstruir el asentamiento Homesh y no solo la Yeshivá Homesh. Las ruinas aquí son una mancha negra en el Estado de Israel”.

“Estaremos aquí y arriesgaremos nuestras vidas. El Estado de Israel debe asegurarse de que vivamos aquí en paz y tranquilidad. Este es nuestro país y no se lo daremos a nadie más”, insistió Shlomi.

Deja una esposa e hijo, un bebé de 9 meses, según informes de los distintos medios que cubrieron la tragedia.

A Dimentman y a los otros dos ocupantes del auto les dispararon mientras conducían desde Homesh el jueves por la noche. Un oficial militar dijo que el automóvil había sido emboscado desde un costado de la carretera.

Los otros dos pasajeros sufrieron heridas leves en el ataque por vidrios rotos. Uno de los otros pasajeros, Aviah Entman, de 22 años, dijo a los periodistas sobre Dimentman del hospital.

El otro pasajero en el automóvil, Neria Feldman, dijo: “Yehuda estaba sentado detrás de mí y gritó que tenía una bala en el cuello y realmente comenzó a tener dificultad para respirar. Estaba llamando a los servicios de emergencia para que supieran dónde estábamos “.

“Aviah y yo fuimos llevados al hospital en una ambulancia cuando descubrimos que Yehudah ya no estaba con nosotros”. Entman y Feldman fueron enviados al Centro Médico Meir en Kfar Saba y se esperaba que fueran liberados pronto.

Channel 13 informó que Entman había sobrevivido a otro ataque violento en Jerusalén Este hace ocho meses.

Los médicos que llegaron al lugar le realizaron resucitación cardiopulmonar a Dimentman, quien sufrió una herida grave en el cuello, pero se vieron obligados a declararlo muerto.

Su procesión fúnebre saldrá de Homesh a las 9 am del viernes, se detendrá en el lugar del tiroteo y luego continuará hacia Jerusalén. El funeral se llevará a cabo a las 12 pm en el cementerio Givat Shaul de Jerusalén, dijo un portavoz del asentamiento, informó The TImes of Israel.

Homesh es un asentamiento que debía haber sido abandonado como parte de un desalojo de 2005, pero ahora es el sitio de una ieshivá operada ilegalmente.

Bergantín. El general Avi Bluth, comandante de la división de las FDI responsable del área, dijo que al menos 10 balas fueron disparadas contra el automóvil.

Las tropas israelíes se desplegaron rápidamente en el lugar, establecieron puntos de control y bloquearon carreteras en toda el área en un esfuerzo por atrapar a los perpetradores.

“Estamos agarrando todos los hilos que hay que tirar”, dijo Bluth, comandante de la División de Judea y Samaria de las FDI, llamada así por el término bíblico para Cisjordania.

Bluth dijo que se estaban trayendo refuerzos al área en forma de tres batallones de infantería, fuerzas especiales y unidades de recopilación de inteligencia.

Bluth se negó a comentar sobre la investigación, incluido quién creía el ejército que estaba detrás del ataque y dónde estaba enfocando sus esfuerzos de búsqueda.

Los grupos terroristas palestinos Hamas, la Jihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina elogiaron el ataque, pero no se responsabilizaron de inmediato.

Las últimas semanas han visto un aumento de los ataques terroristas palestinos, cuatro de los cuales tuvieron lugar solo en Jerusalén, incluido un tiroteo mortal cometido por un miembro de Hamas.

Fuente: Con información de The Times of Israel y Jerusalem Post

