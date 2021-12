La canción de Adele: una poderosa historia de regreso al pueblo judío

“Adele’s Song” cuenta la historia de una sobreviviente del Holocausto que ocultó su identidad judía solo para regresar con la familia al final de su vida

Franny y Evyatar Waisman se sentaron con Israel National News para hablar sobre “Adele’s Song”, la poderosa historia de la hermana de la abuela de Evyatar, Adele, cantada por Franny.

Adele nació en una familia judía húngara que fue llevada a Auschwitz. De 13 hermanos, la mayoría sobrevivió, incluida Adele. Pero después del Holocausto, se escapó y llevó una nueva existencia durante 80 años, cambiando su nombre a Eva, ocultando su identidad judía, casándose con un no judío y desconectándose totalmente de la familia por miedo.

La familia intentó durante mucho tiempo comunicarse con ella, pero ella no quería que nadie supiera que era judía. También quería ser incinerada al final de su vida y enterrada como no judía.

Cuando Franny se casó con Evyatar, se enteró de la historia de Adele y dice que “era una pieza dolorosa de un rompecabezas que faltaba por completo”.

Evyatar explica: “No es una gran historia debido a todo el dolor [asociado con ella]. Pero es una historia que continúa con mi familia y tratamos de no tocarla tanto”.

Hace dos años, Franny estaba a punto de partir para un viaje de reclutamiento relacionado con el trabajo. Unos días antes de la partida, uno de los hermanos se conectó repentinamente con Adele y “en lugar de alejarlos, ella respondió positivamente”.

Días después, Franny cambió su itinerario para visitar a Adele, que entonces tenía 100 años, en su casa. Conectó a Adele con su hermana a través de un chat de video.

“Fue una conexión instantánea. Conversaron por video. Todo el mundo estaba llorando. Hablaban en húngaro que yo no sabía. Adele no habla hebreo. De todos los hermanos de la enorme familia [de Evyatar], la única persona que habla inglés soy yo. Así que me envían allí. Cuando hablamos, le digo que no está sola. Le hablo de todos los nietos y bisnietos “.

Ella agrega que antes de irse, “dije, ‘Adele, no dejes que Hitler gane. Tus padres, tus hermanos fueron quemados, no tienes que hacer eso. Siempre puedes volver con la familia, venir a ser enterrado junto a tus hermanos en Israel ‘. Ella dijo: ‘¿Es eso posible?’ Dije si.'”

Se mantuvieron en contacto durante dos años. También se mantuvo en contacto con los últimos dos de sus 13 hermanos. Hace unos meses, Adele falleció. Lograron, con algunas complicaciones que se resolvieron, llevar su cuerpo a Israel para ser enterrado con su nombre original y al lado de su familia.

Evyatar dice que el funeral tuvo una sensación muy emocional y surrealista, ya que nadie podía creer que Adele había regresado a la familia como su último deseo.

“Toda la familia vino de todas las áreas de Israel”, dice Evyatar. “Nadie creía lo que estaba pasando”.

De esa historia surge la canción “Adele’s Song”.

La idea detrás de la canción surgió de la letra escrita por Evyatar. Es una historia más amplia, la historia de “nuestra nación”.

Franny explica: “Nací lejos de Israel y del pueblo judío y hago mi viaje a Israel. Al mismo tiempo, Adele emprende su viaje. Intenta huir de sus raíces y de alguna manera podemos encontrarnos y conectarnos “.

Con la generación de supervivientes muriendo, Franny cree que “todos somos parte del mismo círculo tejido y nación. De eso se trata la canción”.

