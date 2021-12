“Los llevaré sobre alas de águila y los traeré a mi”

partir del 15 de diciembre de 1948 comenzó lentamente el transporte hacia la tierra prometida. El rescate de la comunidad yemenita no fue sencillo, durante esos días se profundizó en el seno del gobierno israelí un duro debate político acerca de la conveniencia en traer a los judíos yemeníes quienes en un gran porcentaje adolecían de graves deficiencias en su salud. El Ministro del Interior, Ytzjak Grinboim, no recomendaba traerlos ya que el desarraigo iba a perjudicar tanto al Estado como a ellos mismos. El alto índice de enfermedades severas, la alta tasa de mortandad infantil, y una cultura que ofrecía limitadas posibilidades de inserción en la nueva sociedad israelí, podían representar una pesada carga para el nuevo estado y conspirar contra su integración. Israel recién salía de una costosa guerra que dejó sus arcas exhaustas y tenía que implementar un duro plan económico de austeridad llamado Tzena. Además, un segmento político importante pensaba que era preferible ocuparse de la inmigración europea, más afín a las necesidades del nuevo estado y postergar el arribo de los orientales yemeníes.

