En Argentina ya no hay distinción entre el bien y el mal

LA INSEGURIDAD ES UNA POLÍTICA DE ESTADO

En estas horas en que la sociedad de Ramos Mejía está tan afectada por el asesinato de un joven vecino, Roberto, asesinado mientras trabajaba en su kiosco, y demanda justicia frente a una policía que reprime con gases lacrimógenos, acudimos a Diana Cohen Agrest, filósofa, profesora en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fundadora y presidente de la Asociación Civil USINA DE JUSTICIA, para que nos ayudara a encontrar algún tipo de racionalidad en estos acontecimientos.

Recordemos que Diana ha escrito numerosos libros dedicados a su especialidad, y uno que queremos destacar, titulado “Ausencia Perpetua: inseguridad y trampas de la (in)Justicia”, en que reflexiona sobre el drama personal que le tocó vivir a causa del asesinato de su hijo, Ezequiel Agrest, de 26 años, durante un asalto en el barrio de Caballito.

“Nada cambia en nuestro país. Esto es El Día de la Marmota, como si viviéramos lo mismo una y otra vez. Cuando vimos a la policía arrojando gases lacrimógenos contra la población que simplemente reclamaba seguridad, una escena que tanto nos dolió, debemos recordar que lo hacía por orden de un superior. Y no podemos menos que contrastar con la policía permitiendo los cortes de calles, los piquetes. Es la evidencia de la inversión que se hace entre la víctima y el victimario.

La inseguridad es una política de Estado. Están comprometidos los tres poderes. Fijate que el gobernador Kicillof no dijo una palabra, los legisladores sacaron leyes muy malas, orientadas a proteger a los victimarios. El Código Penal existente es de 1921 y, paradójicamente, es mejor que los que propusieron el gobierno kirchnerista y luego el gobierno de Macri, que son malísimos. Estos hacen del castigo una administración de pena donde todo se puede pagar a través de una multa. Y finalmente, si hablamos del Poder Judicial, preguntémonos quién dejo en libertad a 4500 presos. El juez Violini.

En Argentina ya no hay distinción entre el bien y el mal. No hay pena de ningún tipo. Pasa de grado aquel que no aprende a leer y escribir, pasa de año el que no aprendió nada. En la Universidad todo es cada día más laxo. Fíjate que en la Universidad de Buenos Aires aún no hay clases presenciales. Vivimos una degradación cultural. Aunque cambien los gobiernos, pasarán varias generaciones hasta que podamos salir de esta situación.”

RJ: Has hecho una lectura multidisciplinaria de lo que estamos viviendo, y has dicho algo que quisiéramos destacar: los policías son también ciudadanos que sufren la inseguridad como todos nosotros, pero se ahonda el prejuicio que existe contra ellos.

“El odio a la policía está muy arraigado. Un policía aunque está armado no se puede defender, pues se arriesga a ser declarado culpable si ataca a un delincuente. A veces ni siquiera lleva un chaleco antibalas.

Yo le pido a la ciudadanía, que todo aquél que conozca un juez abolicionista, que haya dejado en libertad a alguien que no lo merecía, por favor lo informe a [email protected]

Obviamente, no daríamos el nombre de la persona, que permanecerá en el anonimato, ni del juez, hasta interiorizarnos de la situación. Nos resulta muy difícil llegar a conocer estos casos si no salen a la luz, porque la justicia penal es totalmente opaca.

Los que estamos en Usina de Justicia somos padres o madres que hemos perdido un hijo, o hijos que han perdido un padre, y también hay médicos y abogados que trabajan en forma voluntaria. Realmente necesitamos ayuda, tanto con información como con donaciones, por pequeñas que sean. Estamos tratando de cambiar una cultura tanática, que ha producido y produce tantas muertes. Pensemos en la dictadura, en Malvinas, en Cromañon y tantos y tantos casos de pérdidas de vidas jóvenes. También pedimos a comerciantes y empresarios, que han sufrido y sufren por la inseguridad, que colaboren con nosotros.”

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai