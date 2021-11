Hitler no es un problema sólo para los judíos sino un problema para la humanidad

“Haber dejado ingresar a alguien vestido de Hitler es un problema también para los de afuera. Se podría decir que es complicidad, no es un disfraz, es una ofensa, una afrenta para todos. No olvidar que adentro (del local) dijo “esto es para vos judío”. La reacción fue lenta y el pedido de disculpa fue escaso, así que aquí trabajamos sobre la sanción y además la educación. No hay que saber de fútbol para saber que un barrabrava es básicamente un intolerante que transmite la cultura de la intolerancia y la arrogancia”.

En relación a las penas que le podrían caber a los responsables Knoblovits recordó que “ser antisemita en la Argentina, es ser un delincuente”. “Argentina tiene una ley antidiscriminatoria maravillosa que tienen pocos países de América. Discriminar entre lo que se agrega ser anti sionista es cometer un delito. Le cabe una sanción bastante severa. No pone en riesgo solo nuestra seguridad sino en riesgo nuestra convivencia democrática”.

El presidente de la DAIA también abordó las expresiones antisemitas de funcionarios como el ministro de seguridad de la nación Aníbal Fernández o el abogado Gregorio Dalbón, donde la institución ha tenido que intervenir.

Respecto de la apelación que presentó la entidad, los familiares y el fiscal respecto del juicio del Memorándum contra Cristina Kirchner y otros, el titular de la DAIA sostuvo que cree la resolución de la cámara puede tardar por la acumulación de causas que tiene la justicia.

COMUNICADO

Ante el episodio ocurrido en la madrugada del último sábado, en la que en ocasión de un baile de disfraces dos jóvenes ostentaron atuendos nazis y uno de ellos subió a las redes sociales un video con expresiones antisemitas, la DAIA considera que estas formas extremas de la difusión del odio no son exclusivas de mentes ignorantes. Es el resultado de determinado tipo de vínculos sociales y de la contaminante ansiedad por la superioridad.

Todos sabemos el mensaje de un atuendo nazi. Su sola presencia provoca la distorsión y el espanto. No nos quedemos solo con la indignación, y examinemos más de cerca nuestra manera de mirar las conductas que desafían nuestra democracia.

Frente a estos gravísimos hechos la DAIA evaluará los pasos a seguir en el ámbito judicial ya que podrían tipificarse como delito según la ley antidiscriminatoria. También ofrecerá para los jóvenes implicados la posibilidad de una capacitación con el objetivo de no sólo informar sobre la temática sino que también para sensibilizarlos frente al efecto simbólico de lo sucedido.

