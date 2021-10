Mayor ejercicio internacional de la historia de la Fuerza Aérea Israelí inquieta a Irán

La Fuerza Aérea Israelí (FAI) está llevando a cabo el ejercicio internacional más amplio de su historia, con participación de ocho países, provocando reacciones del gobierno iraní. En un marco de crecientes tenciones con Irán y de fracasos de la vía diplomática, la opción militar para prevenir la adquisición de armas nucleares por parte del régimen ayatola estaría sobre la mesa.

Se trata de la quinta edición de Blue Flag (Bandera Azul), un ejercicio militar organizado bianualmente por la FAI desde el 2013 con la participación de fuerzas de combate extranjeras. En esta ocasión, el ejercicio consiguió la mayor magnitud de su historia con la participación de 70 cazas de combate. Entre los aviones que se encuentran sobrevolando el Negev ejecutando el ejercicio se encuentran F-16 de Estados Unidos y Grecia, F-35, F-15 y F-16 de Israel, Eurofighters del Reino Unido y Alemania, F-35 de Italia, Mirage 2000 de India y Rafale de Francia.

Por otro lado, se encuentran en Israel numerosos comandantes de Fuerzas Aéreas de diversos Estados (no todos participando activamente del ejercicio con sus aviones); así lo expresó la FAI a través de Twitter:

“Hoy (martes) se realizó una jornada de alto nivel que incluyó una histórica reunión de los comandantes de la fuerza aérea de los distintos países participantes en el ejercicio. La Bandera Azul y otros altos funcionarios incluyen a los comandantes de los Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Grecia, Chipre, Noruega, los Emiratos Árabes Unidos, India y los Países Bajos, y embajadores de Francia, Gran Bretaña, Grecia y Alemania”

“La reunión se llevó a cabo en una base de hechos, donde los comandantes de la Fuerza Aérea y los embajadores estatales asistieron a una sesión informativa de vuelo durante el ejercicio, visitaron los IDC y hablaron con los participantes en el ejercicio, con el fin de ver, experimentar el ejercicio en el campo y aprender de él”.

A pesar de que Blue Flags se lleva a cabo periódicamente desde el 2013, la creciente participación coincide con el incremento de las tensiones con la República Islámica de Irán debido a la continua aceleración del enriquecimiento de uranio, por parte del régimen ayatola, en el afán de conseguir armas nucleares. Frente al fracaso de las vías diplomáticas, Israel estaría considerando una vez más el uso de la fuerza para frustrar el plan nuclear iraní, así como lo hizo en Iraq en 1981 y Siria en el 2007. Sin embargo, las bases del proyecto nuclear iraní no serían tan fáciles de destruir como las iraquíes o las sirias dado a que, a diferencia de aquellas, se encuentran dispersas a lo largo del país (no centralizadas en un único sitio), bajo tierra y blindadas.

En dicho contexto, se alocaron un total de 1,5 mil millones de dólares del presupuesto (a aprobar el 14 de noviembre por la Knesset) a la Fuerza Aérea para la adquisición de armas y sistemas de inteligencia sobre el proyecto nuclear iraní. Evidentemente, aquella noticia inquietó al gobierno iraní, por ello, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Shamkhani, amenazó al Estado judío a través de Twitter en inglés, hebreo y árabe.

“En lugar de asignar un presupuesto de 1.500 millones de dólares para atrocidades contra Irán, el régimen sionista debería centrarse en proporcionar decenas de miles de miles de millones de dólares en fondos para reparar el daño que causará la impactante respuesta de Irán”.

Instead of allocating 1.5 billion dollars budget for atrocities against #Iran, the Zionist regime should focus on providing tens of thousands of billion dollars funding to repair the damage that is going to be caused by Iran's shocking response.

— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 24, 2021