Hodaya Monsonego regresa a Israel después de dos años de detención en Perú: “Nunca volveré a viajar”

Hodaya Monsonego, la joven con necesidades especiales que fue arrestada en Perú, aterrizó en Israel esta noche después de dos años en prisión y arresto domiciliario. Luego de que un tribunal en el país sudamericano decidió el mes pasado liberarla de la detención, regresó a casa en la ciudad de Dimona esta noche, dijo: “Nunca volveré a viajar. Necesito recuperarme y aún no lo hago. TenaRREgo una familia increíble para ayudarme “.

Monsonego fue arrestada en 2019 en el aeropuerto de Lima, la capital de Perú, bajo sospecha de intentar contrabandear drogas y ser acusada de tráfico. Junto a ella, otra joven israelí fue detenida y se incautaron de sus dos equipajes 28 kilogramos de cocaína y narcóticos.

Después de aterrizar esta noche en el aeropuerto Ben Gurión, agradeció a su familia y continuó hasta su casa en el sur del país. “Gracias a mi increíble familia, que no descansó ni un momento. Y gracias a papá, que vino hace cuatro meses, luchó y ayudó. Gracias a todos ustedes, estoy aquí”, dijo.

Al llegar a casa, abrazó a su padre en las escaleras y le dijo: “Lo primero que quiero es ir al Muro Occidental para agradecer al Creador del mundo. No pensé que llegaría este momento. Agradezco a mi increíble familia que se abrió camino conmigo. A casa y eso es todo “. Hodaya pidió no comentar sobre lo sucedido en prisión, pero enfatizó que era inocente.

Shlomo, el padre de Hodaya, en realidad se refirió a la prisión donde se alojaba su hija. “Era un tercer mundo, era muy difícil. La golpearon y la bañaron con agua fría, hielo”, dijo sobre las condiciones. “Fuimos aceptados felizmente por Jabad, la comunidad judía”. Añadió: “Pensamos que tendríamos ayuda de Bibi Netanyahu del gobierno anterior. Nadie ha ayudado excepto en los últimos meses que el ministro de Relaciones Exteriores ha estado bajo mucha presión. Hace dos años que no duermo de noche, tampoco pudimos descansar en Perú.”

Sobre las circunstancias del arresto, se informó a la familia de Hodaya que la segunda detenida, a quien conocía, la invitó a acompañarla en un viaje a Sudamérica, a cambio del cuidado de sus dos sobrinos de ocho y nueve años. La mujer, dijo la familia, compró el boleto de avión y financió todos los gastos del viaje ella misma. Durante el viaje, la maleta de Hodaya se rompió y la misma empresa le compró una nueva. En su camino de regreso a Israel, las dos fueron detenidos en el aeropuerto de Perú, y en sus maletas se encontraron las drogas escondidas.

Tamir Schramm, la tía de Hodaya, dijo en ese momento que “Hodaya ni siquiera sabía que iban a Perú pero pensaba que el viaje era a España. En España su conocida le informó que iban a Estados Unidos. Le envió un mensaje de texto a su familia diciéndole que se iba a Estados Unidos. Creemos que romper la maleta fue parte del ejercicio de poner drogas ahí”. “Esta es una niña con un claro trasfondo psiquiátrico, que consume drogas equilibrantes que, si no las recibe, su condición empeorará hasta el punto de poner en peligro la vida”.

El mes pasado, después de que la corte decidiera liberarla, Maor, el hermano de Hodaya, habló sobre los sentimientos luego de enterarse de que su hermana podría regresar a casa y de los esfuerzos realizados para liberarla. El hermano declaró a la prensa israelí que la familia llevaba mucho tiempo esperando el anuncio de su liberación, y que el tan esperado logro sucedió gracias a un diagnóstico psiquiátrico que determinó que ella no estaba en condiciones de ser juzgada. “Siempre esperábamos este mensaje, simplemente no sabíamos cuándo sucedería”, dijo. “Con el tiempo, se recopilaron documentos que demostraban que Hodaya tenía el coeficiente intelectual de una niña de 10 años y no de una niña de 12, como pensaban los psiquiatras de Israel. El juez aceptó que no podía ser juzgada”.

Sivan Gobrin desde Israel

