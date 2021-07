Leyes laborales: el peronismo no tendrá la obligación de actualizarlas

Alberto Kohan, referente de la política argentina durante los gobiernos de Carlos Menem, donde se desempeñó como ministro y Secretario General de la Presidencia, dialogó con Radio Jai.

La vicepresidenta Cristina Fernández, en la presentación de los candidatos para las próximas elecciones legislativas de la campaña electoral, criticó a su propio partido por su “pasado liberal”, en alusión a la etapa menemista a pesar de que en esa época el matrimonio Kirchner se hallaba gobernando la provincia de Santa Cruz.

Kohan comentó que durante la presidencia de Menem, Cristina y Néstor Kirchner gobernaban la provincia de Santa Cruz, la que fue beneficiada en muchos temas por el gobierno nacional, entre ellos, la liquidación de las regalías petroleras, que significaron mucho dinero para su provincia.

Kohan afirmó que, en estas elecciones, aunque no esté obligado a votar por cuestiones de edad, lo hará, y que votará a quien ofrezca las mejores propuestas.

“Me cansé de los que miran para atrás, quiero ver qué dicen para adelante”.

Sobre la situación actual de la Argentina, sostuvo: Estamos viviendo un momento muy particular, la pandemia ha cambiado los parámetros de todo, “es un momento muy difícil para juzgar a nadie”. Hay que serenarse. Sí hay un tema que me preocupa, es el de las leyes y de su cumplimiento. “No puede ser que no se cumplan las leyes y que no haya premios y castigos”, sentenció.

Sobre la posición geopolítica actual de la Argentina, muy diferente a la que existía durante el gobierno menemista, y en especial, sobre la postura de la Argentina hacia Cuba, y lo señalado por el presidente Fernández que dijo desconocer lo que allí ocurre: “Es la opinión del Presidente, nadie que esté viviendo bien en un país, se va en un bote al mar a que lo coman los tiburones”, honestamente me preocupa más lo que ocurre en nuestro país. Hoy no hay intereses comunes con Cuba, tenemos intereses comunes con China, nuestros mayores compradores, con los Estados Unidos, con algunos países europeos, y esos principales intereses son los económicos.

Sobre las más de veinte empresas multinacionales que se fueron de la Argentina porque ya les resulta inviable trabajar en nuestro país, Kohan indicó: “más que las empresas que se van del país, me preocupa más que los argentinos no inviertan aquí, o que se vayan”, son muchos y “eso es malo”.

Es necesario hacer algunos cambios en la política, porque en un país en el que existe la doble indemnización y la prohibición de despido, hace que mucha gente no quiera invertir.

El peronismo creó las leyes laborales, recordó, y se pregunta si

.“A pesar de eso, sobre todo en el interior del país, aún hay gente que sigue apostando, y eso me llena de esperanza, subrayó.

Sobre si el gobierno actual es peronista, afirmó que el peronismo siempre ha tenido muchas facetas, el gobierno de Menem lo era, a pesar de que muchos dicen que fue neoliberal. El actual gobierno, también es peronista, es calificado por otros de otra manera. “Creo que, mientras sigamos gastando más de lo que ganamos, es muy complicado” y hay millones de planes sociales vigentes, no se crean fuentes trabajo, parte de la plata de los planes, podrían usarse para crear trabajo.

“Somos un país muy rico y despojado”. Lo de “despojado” significa que no hay controles de lo que se produce, la pesca es un claro ejemplo de ello. También lo es la minería, y la agricultura, puesto que nadie registra lo que se produce ni lo que se exporta. “Producimos riqueza y generamos pobreza”, señaló.

Sobre la política en la Argentina y especialmente sobre la corrupción dentro de ella, Kohan consideró que es necesaria una reforma. En la Argentina, con 45 millones de habitantes, tenemos 75 senadores, mientras que los Estados Unidos con más de 300 millones, tiene 100 senadores. El Partido Comunista Chino cuenta con un millón ochocientos miembros en el Comité Central, sobre mil trescientos millones de habitantes. “Tenemos exceso de gasto”, aseguró.

Sobre aquella Argentina que fuera un gran país, con el principal PBI del mundo, consideró que en esa época se producía lo que nadie tenía, que el país era la manejado por muy poca gente, pero que la Argentina creció, como pasó con todo.

“Yo nunca me quise ir de la Argentina. Trato de inculcarle eso a mis hijos y a mis nietos”. “Este país quedará después de mucho tiempo, para los que peleen y apuestan por él y para él”.

Sin embargo, la realidad muestra que es mucha la gente que dejó la Argentina porque considera que este ya no es un país viable. Al respecto, Kohan mostró su total desacuerdo, dijo que eso le molesta profundamente porque esa gente “hizo todo lo que tienen acá, y que hay que ser agradecido”.

“Yo sigo defendiendo al país, a pesar de los buenos o malos gobiernos o de lo que pueda pasar”, afirmó.

Alberto Fernández es “una persona capaz”, que ha llegado a ser Presidente de la Nación. Gobiernan “lo mejor que pueden o lo mejor que saben”. No deseo ser parte de esa grieta que tanto daño hace: “Me gustaría ser parte de un mejor país, y espero que lo logremos en algún momento”, declaró.

Sobre el papel de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, prefirió no opinar, porque considera que el poder en la Argentina es unipersonal, lo ejerce el presidente de la nación, por lo cual, el responsable de lo que pase o no pase, no es tema de la Vicepresidenta, sino del Presidente de la Nación.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai